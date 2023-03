Sorteio da Libertadores: Galo e Athletico se enfrentam; Boca se dá bem

Os grupos da Copa Libertadores 2023 foram sorteados nesta segunda-feira, 27, em evento realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Não houve um “grupo da morte” tão definido, mas algumas chaves bem equilibradas. O Atlético Mineiro, que estava no pote 4 por ter disputado a fase preliminar, caiu no grupo G, ao lado do compatriota Athlético-PR,, atual vice-campeão, e do peruano Alianza Lima e do paraguaio Libertad.

O Fluminense também deu azar e enfrentará logo na primeira fase o River Plate, da Argentina, um dos candidatos ao título. Completam o grupo D o The Strongest, da Bolívia, e o Sporting Cristal, do Peru. Ou seja, o Tricolor das Laranjeiras enfrentará além de um dos times mais fortes do continente, a temida altitude boliviana.

O atual campeão Flamengo caiu em uma chave acessível, com o tradicional Racing, da Argentina, e duas equipes estreantes, o Aucas, do Equador, e Ñublense, do Chile. O Palmeiras, que vai em busca do tetracampeonato, enfrentará no grupo E equipes muito acostumadas a disputar a competição: Barcelona (Equador), Bolívar (Bolívia) e Cerro Porteño (Paraguai).

Outro brasileiro da competição, o Internacional caiu no grupo B, ao lado do tricampeão Nacional (Uruguai), Metropolitanos (Venezuela) e Independiente de Medellín (Colômbia). O cabeça-de-chave com vida, em tese, mais fácil foi o Boca Juniors, da Argentina, que caiu no grupo F, com Colo-Colo (Chile), Monagas (Venezuela) e Deportivo Pereira (Colômbia).

A competição terá início em 4 de abril, enquanto a final, que será no Maracanã, está prevista para 11 de novembro.

Definidos os grupos da Libertadores 2023. E aí, quem teve mais sorte e quem se complicou? https://t.co/HGoUdUzcmg pic.twitter.com/Z8in480ONp — Placar (@placar) March 28, 2023

Os grupos da Libertadores de 2023

Grupo A

Flamengo (Brasil)

Racing (Argentina)

Aucas (Equador)

Ñublense (Chile)

Grupo B



Nacional (Uruguai)

Internacional (Brasil)

Metropolitanos (Venezuela)

Independiente de Medellín (Colômbia)

Grupo C

Palmeiras (Brasil)

Barcelona (Equador)

Bolívar (Bolívia)

Cerro Porteño (Paraguai)

Grupo D

River Plate (Argentina)

Fluminense (Brasil)

The Strongest (Bolívia)

Sporting Cristal (Peru)

Grupo E

Independiente del Valle (Equador)

Corinthians (Brasil)

Argentinos Juniors (Argentina)

Liverpool (Uruguai)

Grupo F

Boca Juniors (Argentina)

Colo-Colo (Chile)

Monagas (Venezuela)

Deportivo Pereira (Colômbia)

Grupo G

Athletico Paranaense (Brasil)

Libertad (Paraguai)

Alianza Lima (Peru)

Atlético Mineiro (Brasil)

Grupo H

Olimpia (Paraguai)

Atlético Nacional (Colômbia)

Melgar (Peru)

Patronato (Argentina)