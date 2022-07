River Plate fica no empate com Vélez e está fora da Libertadores

Apontado como um dos favoritos ao título, o River Plate está fora da Copa Libertadores de 2022.. Na noite desta quarta-feira, 6, a equipe de Buenos Aires ficou no empate em 0 a 0 com o vizinho Vélez Sarsfield, em um duelo polêmico no Monumental de Núñez, e foi eliminado nas oitavas de final, pois havia perdido a ida em Liniers por 1 a 0.

Com a façanha, o Vélez, campeão da América e do mundo em 1994, enfrentará outro compatriota, o Talleres, que eliminou o Colón com uma vitória por 2 a 0 fora de casa, fechando o placar agregado em 3 a 1. As datas exatas dos duelos em agosto ainda serão definidas pela Conmebol.

O jogo no Monumental foi repleto de tensão e marcado por uma polêmica de arbitragem. Aos 34 minutos do segundo tempo, Matías Suárez marcou o gol que levaria o duelo para os pênaltis, mas depois de quase cinco minutos de análise do VAR, o tento foi anulado por toque no braço do atacante.

Com nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Lucas Pratto (ex-São Paulo e Atlético-MG), Diego Godín (que recentemente deixou o Galo) e o técnico Cacique Medina (demitido do Inter em abril), o Vélez será um dos argentinos a desafiar a supremacia brasileira na competição. Caso o Fortaleza consiga eliminar o Estudiantes na quinta-feira, as oitavas de final terão seis times do Brasil pela primeira vez na história.