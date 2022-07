Renato Gaúcho e Cuca entram no radar do Boca, diz imprensa argentina

O Boca Juniors se agita no mercado em busca de um substituto para Sebastián Battaglia, demitido após eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Libertadores. De acordo com a imprensa argentina, dois nomes bem conhecidos entraram no radar dos xeneizes: o dos brasileiros Renato Gaúcho e Cuca, ambos sem clube.

Procurado por PLACAR, o ex-treinador do Atlético-MG rechaçou a possibilidade de voltar trabalhar ainda este ano, enquanto Renato diz não ter propostas no momento, através de sua assessoria.

“Continuo como combinei no começo do ano. Esse ano não trabalho”, disse Cuca.

A possibilidade ganhou força após as declarações de Renato Gaúcho demostrando interesse em treinar o clube argentino. “Se o Boca me chamar, sou treinador e vou analisar qualquer oferta que vier”, disse à rádio DirecTV Sports.

Sem clube desde a saída do Flamengo, em novembro do último ano passado, ele ainda completou ao afirmar que poderia dirigir em qualquer país: “o mercado argentino é muito bom, tenho muita admiração pelo futebol lá e qualquer treinador gostaria de treinar lá , existem grandes jogadores”, relatou.

Outro nome que aparece no radar é o de Cuca. O ex-treinador e campeão do último Brasileirão com o Atlético-MG, teria sido oferecido ao Conselho de Futebol do Boca. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista César Luis Merlo, do canal TyC Sports.

🚨Cuca, entrenador brasileño con 14 títulos que incluyen una Libertadores con Atlético Mineiro, fue ofrecido a Boca: "Él se muere por dirigir al club. Acerqué el nombre al Consejo y estoy esperando un feedback". Me confirma Sergio Irigoitía, su agente. pic.twitter.com/QZ19e7o3GL — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 8, 2022

A PLACAR, Cuca também confirmou ter recebido algumas sondagens nos últimos meses, mas não especificou se entre elas está a do Boca Juniors.

Em junho, antes do Flamengo anunciar Dorival Júnior, o treinador foi apontado como nome preferido da diretoria do clube carioca para substituir o português Paulo Sousa no Flamengo. Ele chamou de especulação e inverídica a situação.

Em 2021, no Galo, Cuca venceu o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro. Está sem clube desde o anúncio do fim da passagem, em 28 de dezembro. O desligamento foi justificado por problemas familiares.

A repercussão em torno de um acordo com o Flamengo ganhou ainda mais desdobramentos pelo vazamento de ameaças que teriam sido feitas pelo irmão mais novo do treinador, Amauri Stival, a um torcedor do clube nas redes sociais.

