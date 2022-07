Quartas de final da Libertadores: os classificados e quando são os jogos

Estão definidas as quartas de final da Copa Libertadores de 2022. Com a derrota do Fortaleza diante do Estudiantes, o Brasil terá cinco participantes entre os oito melhores. O atual bicampeão Palmeiras, que vem acumulando recordes e fez a melhor campanha da primeira fase, enfrentará o Atlético Mineiro, em uma reedição da última semifinal. Em outro clássico nacional, Corinthians e Flamengo lutarão por vaga na semifinal.

O Athletico Paranaense também chegou às quartas de final, na qual enfrentará o Estudiantes. Vélez Sarsfield e Talleres farão o duelo argentino. É a primeira vez na história que as quartas de final têm representantes de apenas dois países.

As datas e horários exatos dos confrontos ainda serão definidas pela Conmebol, mas os duelos de ida vão acontecer entre 2 e 4 de agosto, e os de volta entre 9 a 11 de agosto. Por terem melhor melhor campanha, Palmeiras, Estudiantes, Flamengo e Talleres decidem os confrontos em casa. A Libertadores 2022 tem final marcada para 29 de outubro, no Estádio Monumental de Guayaquil.

Os duelos das quartas de final:

Palmeiras x Atlético Mineiro

Estudiantes (ARG) x Athletico PR

Flamengo x Corinthians

Talleres (ARG) x Vélez Sarsfield (ARG)