Quando e como será o sorteio da Copa Libertadores 2023

Falta pouco para os clubes brasileiros classificados à Libertadores 2023 conhecerem seus três primeiros adversários. O sorteio que irá definir os grupos da competição ocorrerá no dia 27 de março, uma segunda-feira, em um evento em Luque, no Paraguai, onde está localizada a sede da Conmebol.

A organização adiou em uma semana a cerimônia, anteriormente prevista para 22 de março. Com isso, as 32 equipes conhecerão seus adversários uma semana antes da estreia, programada para os dias 3, 4 ou 5 de abril.

Os clubes brasileiros já com vaga garantida na competição são Palmeiras, Flamengo, Athlético-PR, Corinthians, Fluminense e Internacional. Atlético-MG e Fortaleza entraram na segunda fase, a pré-Libertadores, e estão a uma eliminatória de se garantir na sequência do torneio.

O Galo enfrenta o Millonarios, enquanto o Leão do Pici duela com o Cerro Porteño. Os duelos serão nos dias 8 e 9 (ida) e 15 e 16 (volta), respectivamente. Caso vençam, as equipes entrarão no pote 4 do sorteio.

🙌🏆 Falta 1⃣ mês para a Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores! 🔜 2⃣8⃣ clubes estão classificados à espera da estreia, na semana de 4⃣ de abril. ⭐️ Em busca da #GloriaEterna! pic.twitter.com/zmRhhNFVFJ — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 4, 2023

Confira os potes do sorteio que leva em consideração a posição das equipes no ranking da Conmebol:

Pote 1: Flamengo, River Plate (Argentina), Palmeiras, Boca Juniors (Argentina), Nacional (Uruguai), Athlético-PR, Independiente Del Valle (Equador), Olímpia (Paraguai).

Pote 2: Libertad (Paraguai), Atlético Nacional (Colômbia), Internacional, Barcelona de Guayaquil (Equador), Racing (Argentina), Corinthians, Colo-Colo (Chile) e Fluminense.

Pote 3: Bolívar (Bolívia), The Strongest (Bolívia), Melgar (Peru), Alianza Lima (Peru), Argentinos Juniors (Argentina), Metropolitanos (Venezuela), Aucas (Equador) e Monagas (Venezuela).

Pote 4: Liverpool (Uruguai), Deportivo Pereira (Colombia), Ñublense (Chile), Patronato (Argentina), time da pré-Libertadores, time da pré-Libertadores, time da pré-Libertadores e time da pré-Libertadores.

Confira o provável calendário da fase de grupos da Libertadores 2023:

Rodada 1: dias 4, 5 e 6 de abril

Rodada 2: dias 18, 19 e 20 de abril

Rodada 3: dias 2, 3 e 4 de maio

Rodada 4: dias 23, 24 e 25 de maio

Rodada 5: dias 6, 7 e 8 de junho

Rodada 6: dias 27, 28 e 29 de junho