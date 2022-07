Quais são os reforços que poderão jogar as quartas da Libertadores

As seis equipes brasileiras classificadas às quartas de final da Libertadores poderão ter caras novas para os duelos decisivos da etapa que acontece entre os dias 3 e 10 de agosto. Arturo Vidal e Cebolinha, no Flamengo, Yuri Alberto, no Corinthians, são alguns dos reforços anunciados pelos clubes e que podem estrear na próxima fase da competição. Confira:

No atual campeão da Libertadores, Palmeiras, dois atacantes estarão disponíveis para Abel Ferreira: o centroavante argentino Flaco López, ex-Lanús, e o atacante uruguaio Miguel Merentiel, ex-Defensa y Justicia.

O Atlético-MG, por sua vez, é quem mais terá novas peças para a próxima fase: o zagueiro Jemerson, de volta ao clube, e os atacantes Pedrinho, emprestado pelo Shakhtar Donetsk, e Alan Kardec, que estava no futebol chinês há seis anos.

Outro reforço do time, mas que não vai jogar a Libertadores pelo Galo é o atacante Cristian Pavón. O atacante foi punido pela Conmebol em seis jogos de suspensão, após se envolver em uma confusão no pós jogo pela competição ano passado.

Já o Flamengo de Dorival Júnior terá ao menos dois reforços: o atacante Everton Cebolinha, ex-Grêmio e Benfica, e o volante chileno Arturo Vidal. O clube monitora o também volante Walace, hoje no Unidese e Walace, do Zenit.

O Corinthians terá à disposição o atacante Yuri Alberto, já o Athlético-PR, o experiente volante Fernandinho, de volta ao Brasil após onze anos no Manchester City.

