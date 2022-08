Prêmio de craque da Libertadores tem cinco brasileiros entre os finalistas

A Conmebol divulgou nesta terça-feira, 30, a lista dos indicados ao prêmio de “Craque da Copa Libertadores da América”, dado ao melhor jogador da competição. São cinco atletas que atuam em times brasileiros entre os seis finalistas: Vitor Roque, do Athletico-PR, Raphael Veiga e Rony, do Palmeiras, e Pedro e Arrascaeta, do Flamengo. O atacante argentino Lucas Janson, do Vélez Sarsfield, completa a lista.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

⭐️ Rumo ao #BestOfTheTournament! Os candidatos a craque da CONMEBOL #Libertadores 2022 estão nas semifinais. 💍 Quem vai levar o prêmio?@BridgestoneBR #GloriaEterna pic.twitter.com/9ENRh2OGpS — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 29, 2022

A escolha do melhor jogador da competição acontecerá por meio de votação popular, e o vencedor será anunciado após a partida final da Libertadores, marcada para o dia 29 de outubro.

Gabigol, do Flamengo, foi o craque da última edição e levou para casa o anel de diamantes, safira e topázio. Antes, os vencedores foram Marinho, do Santos, em 2020, e Bruno Henrique, do Flamengo, em 2019.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens