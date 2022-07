Post do Corinthians sobre ‘sócio’ Benedetto causa polêmica na Argentina

O Corinthians superou muitos desfalques ao eliminar o Boca Juniors, na última terça-feira, 5, na Bombonera, pela Libertadores. O Timão deixou para trás o tradicional time da Argentina em disputa de pênaltis, com direito a cobrança para fora do artilheiro Darío Benedetto, que também já havia chutado na trave uma penalidade no tempo regulamentar. Após o jogo, o clube alvinegro publicou provocações em redes sociais, incluindo uma montagem de uma carteira de sócio-torcedor da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, para o atacante argentino. A brincadeira irritou jornalistas do país vizinho.

A primeira provocação da rede social do Corinthians foi a paródia de uma tradicional música entoada por torcidas da Argentina. Em português, a publicação disse: “Boca, diz como você sente, tendo seu papai em casa”. Em sequência, foi a vez da brincadeira que elevou o tom das reclamações argentinas.

Benedetto tem um histórico favorável para corintianos. Em 2018, na semifinal da Libertadores, o atacante fez três gols nos dois jogos contra o Palmeiras, maior rival da torcida alvinegra. O feito de quatro anos atrás contribuiu para a brincadeira corintiana, mal recebida por dois jornalistas.

Maxi Espejo, do Diário Olé, publicou: “O Corinthians não pode fazer isso como instituição. Memes de usuários são uma coisa, mas o respeito deve ser mantido entre os clubes. Depois, há reações, que não se justificam, e do outro lado são solicitadas punições severas”.

Corinthians no puede hacer esto como institución. Una cosa son los memes de los usuarios, pero entre lod clubes se debe mantener el respeto.

Después hay reacciones, que no se justifican, y desde el otro lado se piden castigos severos. https://t.co/jztHSqSxRQ — Maxi Espejo (@MaxiEspejo) July 6, 2022

O assunto também virou pauta no canal TyC Sports e em diversos meios de comunicação do país.

Outro profissional de imprensa que não aceitou bem a brincadeira foi Leandro Illia, jornalista do IP Notícias. “Desrespeito de Corinthians a Benedetto. Os garotos que administram as contas oficiais representam a palavra oficial do clube. Papelão da equipe brasileira”.

Falta de respeto del @Corinthians a Benedetto. Los pibes que manejan las cuentas oficiales representan la palabra oficial del Club. Papelón del equipo brasileño. — Leandro Illia (@LeanIllia) July 6, 2022

Classificado, o Corinthians aguarda o classificado do duelo Flamengo x Tolima. O time brasileiro e o colombiano decidem a vaga nesta quarta-feira, 6, no Brasil, depois de o Rubro-Negro ter vencido o primeiro confronto por 1 a 0. As quartas de final da Libertadores estão marcadas para os dias 2, 3 e 4 (ida) e 9, 10 e 11 (volta).

