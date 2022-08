O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira, 3, que adiou a abertura da venda geral de ingressos para a decisiva partida contra o Atlético-MG, no Allianz Parque, marcada para o próximo dia 10.

A medida foi tomada por uma tentativa de ataques hackers contra a página que realiza as vendas. Segundo o clube, não houve danos ao sistema, mas o endereço está fora do ar por medidas de segurança. As equipes iniciam logo mais, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, o primeiro de dois confrontos pelas quartas de final da Libertadores.

“Devido a tentativas de ataques hackers contra o site http://ingressospalmeiras.com.br, a venda geral de ingressos para o jogo contra o Atlético-MG, pela Libertadores, foi adiada. Não houve danos ao sistema, que, por medida de segurança, foi retirado do ar. Em breve, mais informações”, disse o Palmeiras pelas redes sociais.

A busca por ingressos era intensa. As vendas iniciaram na segunda-feira, 1º, com as entradas disponibilizadas somente para os sócios-torcedores. Na terça, 2, o clube divulgou que pouco mais de 27.000 ingressos já haviam sido comercializados.

As entradas para o confronto custam 180 reais, no setor mais popular, e 400 reais, no mais caro.

