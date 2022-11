PLACAR lança pôster do Flamengo, tricampeão da Libertadores

Os torcedores do Flamengo não cansam de festejar. Depois do título da Copa do Brasil, o clube carioca ergueu também o tricampeonato da Copa Libertadores, uma conquista histórica, invicta, e que merece ser emoldurada. Retomando uma histórica tradição, PLACAR, em parceria com a BetNacional, lançou a revista-pôster do título, já disponível em bancas do Rio de Janeiro, de São Paulo, e da região nordeste.

Em breve, PLACAR lançará também o pôster do campeão brasileiro de 2022, além do guia da Copa do Mundo do Catar.