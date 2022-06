O River Plate ainda não desistiu da contratação do atacante colombiano Miguel Borja, ex-Palmeiras e, atualmente, no Junior Barranquilla-COL. Segundo informações do jornal argentino Olé, os Millonarios devem fazer uma nova investida, aumentando a proposta de 5 milhões de dólares (25,7 milhões de reais) para 6,5 milhões de dólares (34,1 milhões de reais). Os clubes brasileiro e colombiano dividem igualmente os direitos econômicos do atleta.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Curiosamente, a insistência do River ocorre mesmo diante do crescimento de informações de veículos locais de que o atacante uruguaio Luis Suárez, sem contrato depois da saída do Atlético de Madri, estaria mais próximo de um acordo.

Caso aceite, o Palmeiras teria direito a 3,25 milhões de dólares do montante (16,8 milhões de reais), mesmo valor que caberia ao clube colombiano. No final de 2021, o Junior pagou 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões na época) por 50% dos direitos de Borja para contar com o jogador em definitivo.

O jogador que passou pelo Verdão entre 2017 e 2019, mas não conseguiu se firmar no futebol brasileiro, vive bom momento em sua terra natal. Na atual temporada, Borja marcou 16 gols em 27 jogos pelo Junior Barranquilla e virou peça importante.

Contudo, a equipe está eliminada da Sul-Americana e não conseguiu vaga na final do Campeonato Colombiano. Assim, o centroavante já está de férias, aproveitando as praias de Miami, nos Estados Unidos, e com caminho aberto para negociar com o River.

Segundo o Olé, o clube argentino aproveita a vontade do jogador em trabalhar com Marcelo Gallardo e ter status de titular. O próprio técnico do Barranquilla, Juan Cruz Real, admitiu que uma proposta do River Plate “seduz” o jogador e demonstrou que não deve segurar a sua saída.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens