Pedro é o Rei da América de 2022; relembre os vencedores

O atacante Pedro, do Flamengo, foi eleito o Rei da América de 2022, tradicional premiação dada pelo jornal uruguaio ‘El País’ ao melhor jogador do futebol sul-americano na temporada. O jogador foi campeão da Libertadores no ano passado e também o artilheiro da competição, com 12 gols marcados em 13 jogos.

Outro rubro-negro ficou com a segunda colocação: o meia Arrascaeta, que recebeu apenas quatro votos a menos que Pedro. Quem fechou o pódio foi o atacante argentino Julián Álvarez, que jogou apenas o primeiro semestre de 2022 na América do Sul, pelo River Plate, antes de ser negociado com o Manchester City. Ele se destacou na conquista da Copa do Mundo pela Argentina, com quatro gols.

Aos 25 anos, Pedro fez sua melhor temporada pelo Flamengo, com 29 gols em 59 jogos. Ele virou titular no decorrer da temporada quando o técnico Dorival Júnior mudou o esquema para escalá-lo ao lado de Gabigol. O bom ano do centroavante foi premiado com a convocação para a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo no Catar.

O Brasil já teve nove representantes entre os ganhadores do prêmio. Bebeto foi o primeiro, em 1989, e Neymar é o único a erguer o troféu duas vezes, em 2011 e 2012. O argentino Carlitos Tevez é o maior vencedor da honraria, com três taças (2003, 2004 e 2005).

Relembre todos os vencedores do prêmio Rei da América dado pelo ‘El País’:

2022 – Pedro (Flamengo)

2021 – Julián Álvarez (River Plate)

2020 – Marinho (Santos)

2019 – Gabigol (Flamengo)

2018 – Pity Martínez (River Plate)

2017 – Luan (Grêmio)

2016 – Miguel Borja (Atlético Nacional)

2015 – Carlos Sánchez (River Plate)

2014 – Teo Gutiérrez (River Plate)

2013 – Ronaldinho Gaúcho (Atlético Mineiro)

2012 – Neymar (Santos)

2011 – Neymar (Santos)

2010 – Andrés D’Alessandro (Internacional)

2009 – Juan Sebastián Verón (Estudiantes)

2008 – Juan Sebastián Verón (Estudiantes)

2007 – Salvador Cabañas (América-MEX)

2006 – Matías Fernández (Colo-Colo)

2005 – Carlos Tevez (Corinthians)

2004 – Carlos Tevez (Boca Juniors)

2003 – Carlos Tevez (Boca Juniors)

2002 – José Cardozo (Toluca-MEX)

2001 – Juan Román Riquelme (Boca Juniors)

2000 – Romário (Vasco)

1999 – Javier Saviola (River Plate)

1998 – Martín Palermo (Boca Juniors)

1997 – Marcelo Salas (River Plate)

1996 – José Luis Chilavert (Vélez Sarsfield)

1995 – Enzo Francescoli (River Plate)

1994 – Cafu (São Paulo)

1993 – Carlos Valderrama (Junior Barranquilla)

1992 – Raí (São Paulo)

1991 – Oscar Ruggeri (Vélez Sarsfield)

1990 – Raúl Amarilla (Olimpia)

1989 – Bebeto (Vasco)

1988 – Rubén Paz (Racing)

1987 – Carlos Valderrama (Deportivo Cali)

1986 – Antonio Alzamendi (River Plate)