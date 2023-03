Paulinho e Hulk: dupla entrosa rápido e anima sonho do bi do Galo

O Atlético Mineiro venceu o Millonarios, por 3 a 1, na última quarta-feira, 15, no Mineirão, e está na fase de grupos da Libertadores. Com dois gols de Paulinho e uma meia-bicicleta de Hulk, o Galo viu a dupla se entrosar ainda mais, o que anima o sonho do bicampeonato do torneio, dez anos depois da primeira conquista, quando Jô e Ronaldinho formavam uma dupla afinada.

Responsável por marcar 15 dos 22 gols (68%) do time no ano, a dupla já caiu nas graças da torcida atleticana. Paulinho, em especial, participou de todos os sete gols do Galo nas fases preliminares da Libertadores, com quatro bolas na rede e três assistências. Foi o camisa 10 que deu o passe para Hulk acertar um lindo chute e explodir o Mineirão, que estava sem lotação máxima em razão da montagem do palco para um show no próximo sábado, 18.

Ídolo absoluto da torcida, Hulk é o maior artilheiro do Galo na história Libertadores, com 14 gols. Neste ano, em 11 jogos pelo estadual e pela competição continental, já marcou nove vezes, além de dois passes para gol. Sete dessas participações diretas foram para colocar o Atlético na frente do placar.

Após a partida, Hulk não parou na zona mista para falar com a imprensa e o protagonista foi Paulinho. Em coletiva de imprensa, o camisa 10 analisou sua adaptação à função que faz em campo: “Da base até o profissional, joguei a maioria das vezes pelo lado do campo. A preferência depende do que o jogo pede. Por mais que temos essa característica de jogar com dois atacantes, certos momentos vão ter times que vão fechar muito o meio, onde gostamos de jogar. E tem jogo que precisamos abrir o time para criar esses espaços por dentro. O que pedir no jogo, saberemos usar, temos boas características para poder usar as duas formas de jogo”

Entrosado com Hulk, o atacante de 22 anos falou sobre como é jogar ao lado de um outro homem centralizado. “Minha sintonia com o Hulk vai muito nisso (entendimento dos espaços). No primeiro jogo com o Millonarios, o Jemerson estava conduzindo a bola e o Hulk estava atraindo o zagueiro, o que deu espaço para eu atacar. E hoje muito dinâmico, sempre tocando e passando e antenados aos espaços.”

Autor de seis gols e três assistências em 2023, Paulinho não atua como um jogador de lados de campo, mas sim mais próximo de Hulk, com ambos centralizados. Contratado no início desta temporada, o camisa 10 está aproveitando as muitas chances que recebe de Eduardo Coudet. Tendo em vista o terceiro cartão amarelo do camisa 7, o jogador que ainda pertence ao Bayer Leverkusen, da Alemanha, deve ser a principal esperança atleticana na estreia da fase de grupos.

O sorteio das chaves acontece dia 27 de março e o Atlético Mineiro pertence ao pote 4. Por chegar das fases preliminares, pode enfrentar brasileiros ainda nos grupos. Os possíveis compatriotas no caminho são Flamengo, Palmeiras, Athletico Paranaense, Internacional, Corinthians e Fluminense.

Antes disso, o Galo tem um compromisso pelo Campeonato Mineiro. No próximo sábado, 18, o Atlético enfrenta o Athletic, de São João del Rei, na Arena Independência. Com um placar negativo de 1 a 0, precisa vencer o jogo para ir à final do estadual. Qualquer vitória por um gol de vantagem garante a vaga na decisão.

