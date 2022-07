Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir à Libertadores nesta quarta-feira

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira, 6, às 19h15 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida acontece no Allianz Parque, em São Paulo, com transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Conmebol TV.

O Verdão vai a campo em situação bastante confortável, por ter vencido a partida de ida, em Assunção, no Paraguai, por 3 a 0. O time do técnico Abel Ferreira, aliás, tem a melhor campanha do torneio, com 100% de aproveitamento na primeira fase.

Para o duelo, o Palmeiras pode contar com a volta do lateral-direito Marcos Rocha, que foi poupado no último sábado, 2, na derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. Já o atacante Gabriel Veron deve ser desfalque por causa de um corte no pé.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Libertadores

19h15

Palmeiras x Cerro Porteño-PAR – Conmebol TV

Colón-ARG x Talleres-ARG – Star+ e ESPN

21h30

Flamengo x Tolima-COL – ESPN e Star+

River Plate-ARG x Vélez Sarsfield-ARG – Conmebol TV

Sul-Americana

19h15

Ceará x The Strongest-BOL – Conmebol TV

21h30

Santos x Deportivo Táchira-VEN – Conmebol TV

Melgar-PER x Deportivo Cali-COL – Conmebol TV

Brasileiro Série B

21h30

Novorizontino-SP x Brusque-SC – SporTV e Premiere

