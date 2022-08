Palmeiras x Atlético repetem roteiro de 2021 com maior chance de pênaltis

Palmeiras e Atlético Mineiro decidem vaga na semifinal da Libertadores, nesta quarta-feira, 10, às 21h30, no Allianz Parque. As equipes empataram a ida, no Mineirão, por 2 a 2, o que faz o roteiro lembrar 2021, quando o alviverde se classificou para a final sobre o Galo após um empate na primeira partida.

Na ocasião, a ida aconteceu em São Paulo e terminou sem gols, inclusive com Hulk desperdiçando uma penalidade. A volta consagrou o avanço palmeirense após um empate em 1 a 1, o que deu a vaga aos paulistas em razão do gol fora de casa qualificado como critério de desempate. Neste ano, a regra foi abolida da competição, o que dá novos ares ao duelo e maior chance de disputa por pênaltis nesta quartas de final.

Em melhor fase do que o rival e com a força da torcida para decidir, o Palmeiras é o atual bicampeão da América. Desse modo, a consistência na temporada e o excelente retrospecto na competição colocam o time de Abel Ferreira como forte candidato ao título. Entretanto, para isso, eliminar o Galo pode contar com um outro adversário: as cobranças de pênaltis.

Nas últimas 11 vezes em que o Palmeiras precisou decidir uma classificação nos pênaltis, foi eliminado em nove. Além disso, com Abel Ferreira no comando, perdeu todas as cinco disputas que teve, sendo as últimas três no Allianz Parque: para o São Paulo, na Copa do Brasil de 2022, para o CRB, na Copa do Brasil de 2021, e para o Defensa y Justicia, na Recopa Sul-Americana de 2021.

Já do lado atleticano, o empate no tempo normal pode ser motivo de animação. Desde a eliminação em 2021, o torcedor do Galo tem engasgado na garganta o time de Abel Ferreira, que avançou em pleno Mineirão, em jogo com grandes chances desperdiçadas do lado preto e branco.

O retrospecto em pênaltis, além disso, é mais animador. Nas últimas cinco disputas que participou, o Galo saiu vencedor em três, sendo uma delas responsável pelo título da Supercopa do Brasil, neste ano, contra o Flamengo.

Apesar do mau desempenho em pênaltis, o Palmeiras defende uma invencibilidade como mandante em Libertadores: são sete vitórias consecutivas. Por outro lado, o Atlético Mineiro também chega à partida decisiva com números positivos fora de casa. O Galo não perde como visitante na competição há 11 jogos (desde 2019).

