Palmeiras x Athletico-PR: onde assistir à Libertadores nesta terça-feira

Palmeiras e Athletico Paranaense decidem nesta terça-feira, 6, às 21h30 (de Brasília), o primeiro finalista da atual edição da Libertadores. O confronto acontece no Allianz Parque, em São Paulo, com transmissão pelo SBT, em TV aberta, e pelo serviço de streaming Conmebol TV. O Furacão venceu o jogo de ida por 1 a 0, em Curitiba.

O Verdão perdeu a invencibilidade na competição diante dos paranaenses e, agora, precisará vencer por dois gols de diferença para chegar em sua terceira final consecutiva. Caso supere o rival por um gol, a partida irá para os pênaltis.

O técnico Abel Ferreira ainda não indicou se contará com o retorno do meia Raphael Veiga, em tratamento após sofrer uma entorse no tornozelo no primeiro confronto.

“Vamos esperar terça-feira, aí vocês saberão se joga o Veiga, ou se joga outro. Desde o início do ano disse que essa temporada ia testar nossos limites físicos, então vamos ver o que vai dar. Temos que recuperar bem”, afirmou o treinador português.

Caso não jogue, Abel deve optar novamente pelo atacante Bruno Tabata, titular pela primeira vez no empate por 2 a 2 diante do Red Bull Bragantino, no último sábado, 3.

No primeiro jogo, o treinador não pôde escalar o meia Gustavo Scarpa e o volante Danilo, ambos suspensos, mas agora contará com o retorno de Scarpa. Na vaga de Danilo, Gabriel Menino será mantido.

Com isso, o provável Palmeiras terá: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Bruno Tabata (Raphael Veiga), Dudu e Rony.

O time vem de quatro partidas consecutivas sem vencer. No período, empatou com Red Bull Bragantino, Fluminense e Flamengo, além de ter sido derrotado para o Furacão.

Os paranaenses, por sua vez, chegam embalados por duas vitórias consecutivas. A última delas, pelo Brasileirão, desbancando o então vice-líder Fluminense por 1 a 0, em casa, encostando ainda mais no topo da tabela da competição.

O Athletico não contará com o técnico Luiz Felipe Scolari, suspenso, no banco de reservas. A equipe será comandada pelo auxiliar Paulo Turra e terá uma mudança forçada no meio de campo: o volante Hugo Moura, expulso, deve ser substituído por Erick.

Felipão não confirmou se realizará mais modificações, mas deve manter a base titular pela competição com: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Helno e Abner Vinícius; Erick, Fernandinho e David Terans; Vitinho, Canobbio e Vitor Roque.

Quem passar deve encarar o Flamengo na decisão da competição. O Rubro-Negro abriu confortável vantagem ao superar por 4 a 0 o Vélez Sarsfield, fora de casa.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Libertadores

21h30

Palmeiras x Athletico-PR – SBT e Conmebol TV

Brasileiro Série B

21h30

Vila Nova-GO x Guarani – SporTV e Premiere

