Palmeiras inscreve Endrick e reforços estrangeiros na Libertadores

Em busca do tetracampeonato e tri consecutivo, o Palmeiras anunciou novidades na lista de inscritos para as quartas de final da Copa Libertadores diante do Atlético-MG: os atacantes Miguel Merentiel, “Flaco” López, recém-contratados, e o jovem Endrick, joia da base de apenas 16 anos, entraram nas vagas que eram de Daniel, Serafim e Deyverson.

Endrick assinou seu primeiro contrato profissional no último dia 21, quando completou 16 anos. O atacante canhoto, porém, se recupera de entorse no tornozelo e deve demorar algumas semanas a estrear. Os jogos contra o Atlético-MG acontecem nos dias 3 e 10 de agosto, o primeiro em Belo Horizonte e o segundo em São Paulo.

Campeão e melhor jogador da Copa São Paulo deste ano, atuando contra atletas até seis anos mais velhos, Endrick é destaque das seleções de base e já vinha recebendo sondagens de gigantes como Barcelona e Real Madrid.

Nascido em 2006, em Brasília, ele realizou testes no São Paulo e no Santos, mas, aos 11 anos, assinou com o Palmeiras, único clube que aceitou pagar uma ajuda de custo à família – na verdade, contratou seu pai, Douglas Ramos, para atuar na faxina do clube. A história de Endrick foi contada e detalhes na PLACAR de fevereiro.

Autor de 16 gols em 17 partidas na temporada, por sub-17 e sub-20, o garoto já pode ser utilizado nas quartas da Libertadores e no Brasileirão. No entanto, o técnico Abel Ferreira sempre manifesta cautela quanto à inclusão da jovem estrela. Na competição continental, Endrick vestirá a camisa 16, enquanto o argentino López será o 9 e o uruguaio Merentiel o 18.

De acordo com o regulamento da Libertadores, os clubes classificados poderão fazer outras três mudanças na lista de inscritos na semifinal. O Verdão ainda vive a expectativa pela contratação de Bruno Tabata, meia atacante brasileiro do Sporting, de Portugal.

