Palmeiras e Athletico confiam em Scarpa e Vitor Roque por vaga na final

Palmeiras e Athletico Paranaense jogam nesta terça-feira, 6, no Allianz Parque, pela volta de uma das semifinais da Libertadores. Após vitória do Furacão por 1 a 0 na primeira partida, o atual bicampeão aposta no fator casa para tentar a virada. Apesar da lesão de Raphael Veiga, o alviverde conta com a volta de Gustavo Scarpa, suspenso no último jogo. Do lado rubro-negro, uma das maiores apostas da torcida é o jovem atacante Vitor Roque.

Importante jogador na temporada palmeirense, Scarpa não pôde jogar a ida, pelo cartão vermelho que recebeu nas quartas de final, contra o Atlético Mineiro. Autor de nove gols e nove assistências no ano, o meia canhoto também tem influência nas criações ofensivas, principalmente nas bolas paradas.

De saída para o Nottingham Forest no final do ano, o camisa 14 está a duas partidas de conquistar sua terceira Libertadores com o Palmeiras. No entanto, para isso, o time de Abel Ferreira precisa reverter o placar adverso da ida. Uma vitória por um gol de diferença leva a partida para os pênaltis, enquanto um êxito por dois ou mais leva o alviverde direto para a final.

Vitor Roque, uma das principais joias do futebol brasileiro, é tido pela torcida do Furacão como a aposta pela vaga na final. Aos 17 anos, o atacante vem ganhando cada vez mais espaço como titular e já está entre um dos candidatos ao prêmio de melhor jogador da Libertadores. Em 300 minutos de competição, marcou dois gols e realizou uma assistência, contabilizando uma média de uma participação direta em gol a cada 100 minutos.

Na partida de ida, o garoto foi um dos melhores em campo. Responsável por passar a bola para Alex Santana marcar, Vitor deixou o campo após 85 minutos incomodando a consistente dupla de defesa do Palmeiras formada por Gustavo Gómez e Murilo. Caso chegue à final com o Athletico, o atacante pode consagrar ainda mais a boa temporada, que já conta com 12 gols.

