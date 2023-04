Palmeiras busca reabilitação e fim de pior série negativa na Libertadores

O Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño nesta quinta-feira, 19, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, precisando vencer para se reabilitar na competição sul-americana após o tropeço na estreia da competição – a derrota por 1 a 0 para o Bolívar, no último dia 5 de abril.

Atual campeão do Paulistão e Campeonato Brasileiro, o Verdão também quer por fim a uma sequência ruim na competição continental. A equipe vive o maior jejum de vitórias em sua história no torneio: cinco partidas seguidas sem vencer entre 2022 e 2023.

A série negativa iniciou nos confrontos diante Atlético Mineiro, nas quartas de final da última edição. A equipe de Abel Ferreira avançou, mas não venceu: empates por 2 a 2 e 0 a 0. Na fase seguinte, na semifinal, uma derrota e um empate contra o Athletico Paranaense – 1 a 0 e 2 a 2 – que resultaram em eliminação.

Curiosamente, a sequência foi compreendida no período de maior invencibilidade da história alviverde na Libertadores, os 18 jogos entre maio de 2021 e 30 de agosto de 2022, quando perdeu o primeiro jogo para o Furacão.

Continua após a publicidade

Antes, o maior jejum de vitórias do clube no torneio havia sido registrado entre abril de 2013 e fevereiro de 2016 quando empatou duas vezes (River Plate e Tijuana) e perdeu outras duas (Tijuana e Sporting Cristal).

Por outro lado, há dez jogos que o Verdão não perde em casa pela Libertadores. Nesse período, foram sete vitórias e três empates no período.

Apesar da série sem vitórias na competição, o Palmeiras alcançou recordes recentemente. Campeão em 2020 e 2021, o clube é o brasileiro com mais semifinais (10), com mais jogos (223), com mais vitórias (125) e com mais gols (430).

Nesta temporada são 20 jogos, com 14 vitórias, quatro empates e duas derrotas. O Verdão ainda marcou 36 gols e sofreu 16. Como mandante, são 11 partidas, nove êxitos e dois empates, tendo a última derrota sob seus domínios em julho de 2022, há 26 jogos.