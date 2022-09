Organizada do Palmeiras culpa Leila após eliminação: ‘Popstar e blogueira’

A Mancha Alvi Verde, principal torcida uniformizada do Palmeiras, divulgou no início da tarde desta quarta-feira, 7, um posicionamento com críticas direcionadas à presidente Leila Pereira após a eliminação da equipe para o Athletico Paranaense, nas semifinais da Libertadores. Na nota, a Mancha absolve ao técnico Abel Ferreira e os jogadores do elenco, prometendo apoio, mas chama a principal mandatária de “pop star” e “blogueira”.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

“São 13 finais para o 11º título brasileiro e serão 13 jogos em que vamos abraçar o time, que vamos incentivar e fazer festas. Jogadores e comissão técnica contem conosco, pois contamos com vocês!”, inicia dizendo no texto.

“A partir de agora as nossas críticas são direcionadas para a presidente que pensa que é pop star. Não estamos preocupados se você saiu na Forbes como a quinta mulher mais rica do Brasil, não queremos saber das suas redes sociais com postagens fúteis. Queremos entender se você será uma presidente ou apenas uma fanfarrona metida a celebridade?”, completa na sequência.

No texto, a torcida cita ainda que foi Mauricio Galiotte, seu antecessor no cargo, o responsável pela montagem de todo o elenco, assim como pela contratação de Abel. E que, até o momento, “nada de produtivo” ocorreu em seu mandato.

“O elenco foi reduzido, as contratações seguem o perfil de jovens promessas com o intuito de revender (promessas que 90% não aconteceram, até o momento)”, menciona a Mancha, que ainda diz que a “economia mesquinha” de Leila foi a causadora da eliminação na competição sul-americana.

“Confiamos no título do Brasileirão e apoiaremos o treinador e seus comandados. Não acreditamos em blogueira e exigimos atitude de presidente”, concluiu no fim.

Nas redes sociais, a mandatária gravou um vídeo de 48 segundos de duração elogiando o empenho dos jogadores e da torcida pela classificação: “eu, como presidente de um clube com a grandeza do Palmeiras, tenho que estar preparada para os momentos difíceis, também. Mas vamos continuar o trabalho, continuar nesta direção, focar no Campeonato Brasileiro porque, com a ajuda de todos vocês, vamos continuar nessa mesma energia, nessa mesma vibração apoiando o nosso elenco”.

Em março, Leila já havia sido cobrada publicamente para o desligamento do assessor de imprensa Olivério Júnior, que comandava o departamento de comunicação do clube paulista, mas virou alvo de pressão da Mancha. Na ocasião, a organizada emitiu comunicado nas redes sociais pedindo a demissão. Ele foi chamado de “mau-caráter” e “gambá informante”, alusão pejorativa ao fato de também ter clientes no Corinthians, entre eles o ex-presidente Andres Sanchez.

Confira na íntegra a nota oficial divulgada pela torcida Mancha Alvi Verde:

ESTAMOS JUNTOS!

São 13 finais para o 11º título brasileiro e serão 13 jogos em que vamos abraçar o time, que vamos incentivar e fazer festas. Jogadores e comissão técnica contem conosco, pois contamos com vocês!

Continua após a publicidade

POP STAR, BLOGUEIRA OU PRESIDENTE?

A partir de agora as nossas críticas são direcionadas para a Presidente que pensa que é Pop Star.

Não estamos preocupados se você saiu na Forbes como a quinta mulher mais rica do Brasil, não queremos saber das suas redes sociais com postagens fúteis.

Queremos entender se você será uma presidente ou apenas uma fanfarrona metida a celebridade?

Até agora estava na aba da gestão do Maurício, que montou o time e que trouxe o treinador. Quando você tocou a mão, nada de produtivo saiu.

O elenco foi reduzido, as contratações seguem o perfil de jovens promessas com o intuito de revender (promessas que 90% não aconteceram, até o momento)

Na Gestão anterior o Palmeiras subiu a régua no futebol brasileiro, os nossos adversários diretos percebendo isto se reforçaram, não apenas com promessas, e ficamos para trás no quesito elenco.

O Palmeiras sempre entra para vencer em qualquer campeonato, ou seja, é natural o desgaste e por isto é necessário rodar o elenco, algo que esse ano não foi feito com qualidade, pois não temos banco do mesmo nível do time titular.

A sua economia mesquinha nos fez perder a chance de mais uma final de Libertadores.

Você está presidente para fazer o time ser campeão ou simplesmente para recuperar o dinheiro investido por sua empresa no time quando você era somente patrocinadora?

“A sua Crefisa pode dar crédito, mas a Torcida não.”

Para você acabou a brincadeira. Ou vira Presidente (e contrate) ou peça renúncia e vire PopStar, blogueirinha.

Estaremos sempre juntos daqueles que representam, de verdade, a S.E. Palmeiras e quem quiser apenas se aparecer que suma daqui.

Confiamos no título do Brasileirão e apoiaremos o treinador e seus comandados. Não acreditamos em blogueira e exigimos atitude de Presidente.

Diretoria Mancha Alviverde

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!