Oito clubes terão estreia da Liberta ou Sula entre as finais estaduais

A tabela da fase de grupos da Libertadores e Sul-Americana foram divulgadas na última terça-feira, 28, nas vésperas das finais dos campeonatos estaduais e fases decisivas de regionais. Entre os 14 brasileiros participantes, oito têm decisões entre as partidas internacionais. Desse modo, América Mineiro, Atlético Mineiro, Athlético Paranaense, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás e Palmeiras precisarão dividir atenções.

A primeira rodada dos torneios continentais estão marcadas entre os dias 4 e 6 de abril, enquanto as decisões acontecem entre os dias 1º e 9. No caso de Goiás e Fortaleza, os clubes ainda têm semifinais da Copa Verde e Copa do Nordeste, respectivamente, como agravantes para o calendário.

Confira a jornada de times que jogarão Liberta, Sula e finais estaduais

Campeonato Mineiro – Atlético e América

América e Atlético iniciam as disputas pelo título do Campeonato Mineiro, no próximo sábado, 1º, e decidiriam a taça no dia 8. No entanto, entre essas datas o Coelho estreia pela Sul-Americana e o Galo pela Libertadores, nos dias 5 e 6, respectivamente.

Tentando conquistar o estadual para acabar com a hegemonia do adversário, o América recebe o Peñarol, do Uruguai, em seus domínios. Da mesma forma, o Atlético segue em casa, enfrentando o Libertad. O jogo do Galo implica na alteração da data da volta da final do Mineiro, que em razão da Lei Pelé não podem entrar em campo duas vezes com menos de 66 horas de intervalo. A remarcação ainda não foi divulgada pela Federação Mineira de Futebol.

Campeonato Carioca – Flamengo e Fluminense

Flamengo e Fluminense decidem mais uma vez o Campeonato Carioca, desta vez com ambos os times na fase de grupos da Libertadores. Enquanto o Rubro-Negro estreia na competição dia 5, contra o Aucas, na altitude equatoriana, o Tricolor viaja para o Peru, onde encontra o Sporting Cristal.

As finais de um dos estaduais mais tradicionais do país acontecem nos dias 1º e 9 de abril, o que resulta em um maior tempo de descanso entre os jogos. Por outro lado, ambos os times terão viagens longas dentro da América do Sul.

Campeonato Paulista – Palmeiras

Finalista contra o Água Santa e em busca do bicampeonato, o Palmeiras tem compromissos pelo Paulistão nos dias 2 e 9. Entre essas decisões, o Verdão, que vem de títulos recentes e boas campanhas na Libertadores, estreia contra o Bolívar, emLa Paz, dia 5.

Campeonato Paranaense – Athletico

Atual vice da Libertadores e sonhando em parar de “bater na trave”, o Athletico Paranaense vive grande fase e pode conquistar o estadual pela 27ª vez. Contra o Cascavel, o Furacão joga as finais dias 1º e 9, com um compromisso contra o Alianza Lima, no Peru, dia 4.

Campeonato Cearense – Fortaleza

Eliminado nas preliminares da Libertadores, o Fortaleza jogará a Copa Sul-Americana. No entanto, o Leão da Pici tem duas outras competições simultâneas: as semifinais da Copa do Nordeste, que começa nesta quarta-feira, 29, e as finais do Cearense, dias 1º e 8. Os jogos contra o rival Ceará têm um compromisso no meio: a estreia na competição continental, contra o Palestino, no Castelão.

Campeonato Goiano – Goiás

O Goiás está na Sul-Americana de 2023 e já inicia a disputa com um calendário cheio. Nesta quarta-feira, 29, o Esmeraldino enfrenta o Cuiabá, em busca de chegar à final da Copa Verde, e inicia a decisão do Campeonato Goiano, nos dias 2 e 9 de abril, contra o Atlético Goianiense. Em meio disso, o Verdão recebe o Independiente Santa Fé, em Goiânia, dia 4. Tendo em vista a proximidade entre as datas, as partidas podem ser remarcadas.

📌🏆 Tabela definida! Os 1⃣6⃣ jogos da primeira rodada da Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores 2023. 👉 Calendário completo!

🔗 https://t.co/b4gysOv7iW pic.twitter.com/ToMsTSPRbN — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 28, 2023