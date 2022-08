Missão impossível? Corinthians vai precisar quebrar ‘maldição’ no Maracanã

Na próxima terça-feira, 9, será definido o primeiro semifinalista da Copa Libertadores 2022. Às 21h30 (horário de Brasília), Flamengo e Corinthians se enfrentam no Maracanã e a equipe paulista tem uma missão bastante complicada: precisa vencer por três gols de diferença, ou ao menos dois para levar a decisão para os pênaltis, depois de ter perdido o jogo de ida por 2 a 0.

“Agora é tentar ganhar terça-feira. Sabemos que vai ser difícil, mas não é impossível. Temos de fazer um bom jogo lá para conseguir o resultado”, disse o zagueiro Fabián Balbuena ao canal Premiere após o empate contra o Avaí.

A missão do Corinthians pode não ser impossível, mas ganha tons de dramaticidade e, se concretizada, será considerado histórica, não apenas pela virada no agregado e pela disparidade técnica das equipes, mas também pelo retrospecto recente do Timão no Macaranã.

Nos últimos 15 jogos entre Corinthians e Flamengo no Templo do Futebol, de 2004 para cá, houve 11 vitórias para o Rubro-Negro, três empates e apenas uma vitória do Timão (em 2015). Por coincidência, o solitário triunfo alvinegro veio com um resultado que lhe serve para terça-feira: Em 12 de julho de 2015, com Tite à beira do campo, o Corinthians venceu por 3 a 0, com gols de Elias, Uendel e Jádson.

Nos últimos 20 anos, além desta, houve apenas um triunfo: 1 a 0 no Brasileirão de 2002, com gol de Guilherme. O Corinthians até conseguiu outras vitórias em solo carioca, como os 3 a 1 com dois gols de Tevez e um de Nilmar, na Ilha do Governador, no Brasileirão de 2005 e um 3 a 0 em 2012, no Nilton Santos. No entanto, no Maracanã o time vem colecionando frustrações.

A última boa lembrança diante do Flamengo no local foi um empate em 0 a 0 na semifinal da Copa do Brasil de 2018 (com 2 a 1 na volta, o time paulista avançou à final). Na mais recente visita ao Maracanã, diante do Fluminense, outro fiasco: 4 a 0 para os tricolores, em 2 de julho, com festa para Fred.

O retrospecto é apenas uma das várias barreiras do Timão para o confronto. O desempenho da equipe também não agrada e, na Libertadores, a equipe paulista balançou a rede apenas cinco vezes em nove jogos, além de sofrer com seis tentos adversários. Em contrapartida, o Flamengo tem 25 gols marcados com o mesmo número de partidas disputadas e está invicto.

O time de Vitor Pereira, portanto, vai precisar passar por cima do retrospecto e também de um time altamente qualificado, que não sabe o que é perder há oito jogos, e de um Maracanã lotado e rubro-negro.

Uma eliminação da equipe carioca em pleno Maraca seria um vexame próximo ao vivido em 2008, quando o Flamengo venceu o América do México por 4 a 2 fora de casa e levou um sonoro 3 a 0 em casa, sendo eliminado com a casa cheia, em noite marcada pelos gols do paraguaio Salvador Cabañas.

“Custa muito, estamos em choque, choque de realidade. Custa muito perceber que o jogo não foi o que queríamos, não é fácil reverter essa situação na Libertadores. Temos que ir lá competir, dar nosso melhor”, afirmou o treinador do Timão após o primeiro jogo.

🔜 Próximo confronto é no Maracanã contra o Flamengo. #VaiCorinthians pic.twitter.com/qir39JGYOT — Corinthians (@Corinthians) August 7, 2022