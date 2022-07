Merece Puskás? Fifa compartilha gol de bicicleta de Rony

Rony roubou a cena na vitória do Palmeiras por 5 a 0 sobre o Cerro Porteño, na última quarta-feira, 6, no Allianz Parque, pela volta das oitavas de final da Libertadores. O atacante levou o estádio à loucura ao marcar de bicicleta, em um lance que vem tentando há vários jogos e já gerou muitas brincadeiras palmeirenses. O perfil da Fifa publicou o vídeo do golaço, e as redes sociais já especulam se o camisa 10 merece o Puskás, prêmio dado ao gol mais bonito do ano.

O perfil da Conmebol Libertadores no Twitter postou o vídeo e escreveu: “Candidato ao Puskás”, marcando a Fifa. A entidade repostou com emojis que acenderam a esperança palmeirense pela indicação de Rony à premiação.

Recentemente, a incessante busca de Rony por um gol de bicicleta virou piada na torcida alviverde. Vivendo boa fase, o atacante tentava com frequência marcar dessa forma, inspirando os “memes” nas redes sociais. Foi assim, insistente, que ele recebeu um cruzamento de Breno Lopes, pulou e, de costas para a trave, acertou belo chute de perna direita para estufar as redes.

Maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores, com 18 gols, Rony já marcou 41 vezes desde que chegou à capital paulista. Aos 27 anos, é peça fundamental no estilo de jogo de Abel Ferreira e participou dos dois títulos de Libertadores, conquistados em 2020 e 2021.

