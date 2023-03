Maracanã será sede da final da Libertadores 2023

A Conmebol anunciou nesta quarta-feira, 8, que a final da Copa Libertadores de 2023 será no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo único previsto para 11 de novembro.

A entidade também revelou que a final da Copa Sul-Americana, marcada para 28 de outubro, será em Montevidéu, no Uruguai, em estádio ainda indefinido.

Esta será a segunda final no Maracanã desde que a Conmebol passou a adotar finais em jogo único, em em 2019. O Palmeiras bateu o Santos na decisão de 2020 no estádio carioca.

Por decisión del Consejo de la @CONMEBOL, la final de la CONMEBOL @Libertadores será en Río de Janeiro en el estadio Maracaná y la final de la CONMEBOL @Sudamericana en Montevideo. ¡Dos partidos únicos que nos inspiran a Creer en Grande en este 2023! ⚽️💪🏻 — Alejandro Domínguez (@agdws) March 9, 2023

As últimas três finais foram disputadas entre clubes brasileiros: Flamengo x Athletico-PR em 2022, Palmeiras x Flamengo em 2021 e Santos x Palmeiras em 2020. Montevidéu e Guayaquil foram as últimas sedes, em decisões que causaram transtornos no acesso de torcedores. A Argentina, país com mais títulos da competição, ainda não recebeu uma final única de Libertadores.

O sorteio que irá definir os grupos da Libertadores e da Sul-Americana ocorrerá no dia 27 de março, uma segunda-feira, em um evento em Luque, no Paraguai, onde está localizada a sede da Conmebol.