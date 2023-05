Luxemburgo defende invencibilidade de 25 anos em estreias

Vanderlei Luxemburgo estreia nesta terça-feira, 2, pelo Corinthians contra o Independiente Del Valle, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela fase de grupos da Libertadores. E, se depender do retrospecto em início de trabalhos, o torcedor do Timão pode ficar otimista com o novo treinador.

Nas últimas 21 estreias em competições oficiais (amistosos não entraram na conta), que já totalizam 25 anos, Luxa não saiu derrotado em nenhuma. Foram 13 vitórias e oito empates, começando com pé direito suas trajetórias.

O treinador não perde uma estreia em competições oficiais desde 1998, quando assumiu o Corinthians pela primeira vez. Na ocasião, o alvinegro foi derrotado por 4 a 2 pelo Palmeiras, pela Taça Rio-São Paulo, em 24 de janeiro.

Entre as marcantes partidas, está o curioso êxito sobre o Real Sociedad, em 2005, quando comandou o time por sete minutos, tendo em vista que antes de assumir a partida foi paralisada na reta final, por suspeita de bomba no Santiago Bernabéu.

Esta será a terceira estreia de Luxemburgo no Timão. Além do tropeço em 1998, ele assumiu o clube em 2001 após passagem fracassada de Darío Pereyra e estreou oficialmente contra o Fluminense, pelo Torneio Rio-São Paulo, com um empate.

Uma derrota para o Del Valle pode complicar a situação corintiana na Libertadores. Com três pontos, o Timão perdeu para o Argentinos Juniors na segunda rodada e venceu o Liverpool-URU. Atualmente, é o segundo colocado no Grupo E, empatado com o rival desta noite.

Confira a série invicta de Luxemburgo em estreias:

somente por competições oficiais*

7/8/2021 – Cruzeiro 2 x 1 Brusque – Brasileiro Série B

7/1/2021 – Vasco 0 x 0 Atlético Goianiense – Brasileiro Série A

22/1/2020 – Palmeiras 4 x 0 Ituano – Paulista

19/5/2019 – Vasco 1 x 1 Avaí – Brasileiro Série A

31/5/2017 – Sport 1 x 1 Botafogo – Copa do Brasil

13/3/2016 – Tianjin 3 x 0 Qingda – Segunda Divisão do Chinês

3/6/2015 – Cruzeiro 1 x 0 Flamengo – Brasileiro Série A

27/4/2014 – Flamengo 1 x 0 Botafogo – Brasileiro Série A

31/7/2013 – Fluminense 1 x 0 Cruzeiro – Brasileiro Série A

26/2/2012 – Grêmio 1 x 1 Caxias – Gaúcho

7/10/2010 – Flamengo 2 x 0 Atlético-GO – Brasileiro Série A

24/1/2010 – Atlético-MG 1 x 1 América-MG – Mineiro

22/7/2009 – Santos 1 x 0 Athletico-PR – Brasileiro Série A

17/1/2008 – Palmeiras 3 x 1 Sertãozinho – Paulista

12/1/2006 – Santos 1 x 1 São Bento – Paulista

5/1/2005 – Real Madrid 2 x 1 Real Sociedad – Espanhol

11/5/2004 – Santos 2 x 0 LDU-EQU – Libertadores

18/8/2002 – Cruzeiro 0 x 0 Botafogo – Brasileiro Série A

20/1/2002 – Palmeiras 3 x 2 Flamengo – Torneio Rio-São Paulo

8/2/2001 – Corinthians 1 x 1 Fluminense – Torneio Rio-São Paulo

30/6/1999 – Brasil 7 x 0 Venezuela – Copa América