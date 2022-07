Libertadores: Palmeiras iguala marca do Corinthians e busca mais recordes

O Palmeiras de Abel Ferreira segue fazendo história na Libertadores. Bicampeão consecutivo e dono da melhor campanha da história da fase grupos, o alviverde bateu mais dois recordes e chegou próximo de outro ao vencer o Cerro Porteño, por 5 a 0, nesta quarta-feira, 6, no Allianz Parque. Com a goleada, o time chegou a 33 gols marcados em 8 jogos (média de 4,1 por partida) e apenas três sofridos.

O resultado representou a nona vitória seguida do Palmeiras na competição, maior marca da história. O placar também levou o time brasileiro às quartas de final pela quinta vez seguida, algo inédito entre equipes do país. Além disso, chegou a 16 partidas invicto, entre as três maiores sequências sem derrota da Libertadores. A façanha igualada foi a do Corinthians, que estabeleceu o período sem reveses entre 2012 (ano do título alvinegro) e 2013.

Vencer pela segunda vez o Cerro levou o Palmeiras a nove vitórias consecutivas nesta Libertadores (a final de 2021 mais os oito jogos deste ano). O Verdão deixou para trás as sequências de Peñarol (1966), Estudiantes (1968 a 1970), Cruzeiro (1976), Vasco (2001) e Santos (2007).

Desde 2018 disputando quartas de final, o Palmeiras estabeleceu uma nova marca: é o único brasileiro que disputou cinco vezes consecutivas a fase. Na edição que deu início a esta sequência, o alviverde caiu na semifinal, para o Boca Juniors, em 2019 foi eliminado pelo Grêmio nas quartas e em 2020 e 2021 o título ficou com a equipe.

Outro ponto expressivo deste Palmeiras é que já são 16 partidas sem perder. Em 62 edições de Libertadores, houve só quatro sequências iguais ou melhores. Entre 2012 e 2013, o Corinthians ficou invicto a mesma quantidade de jogos. Marcas superiores a esta são apenas os 17 duelos com vitória ou empate do Flamengo, entre 2020 e 2021, e Sporting Cristal, entre 1962 e 1968, e os 18 confrontos de invencibilidade do Atlético Mineiro, conquistados mais recentemente, entre 2019 e 2022.

O Palmeiras é, ao lado de Grêmio, Santos e São Paulo, o brasileiro maior campeão de Libertadores (3). Entre clubes do Brasil, o Verdão lidera outras estatísticas: mais edições (22), vitórias (125) e gols (425), entre outros.

Em busca do terceiro título de maneira consecutiva, o Palmeiras encara o Atlético Mineiro nas quartas de final. O primeiro jogo, a ser disputado em Belo Horizonte, acontece entre 2 e 4 de agosto, enquanto a decisiva, em São Paulo, está marcada para a semana seguinte: os dias 9, 10 ou 11.

