Libertadores e Sul-Americana: quem já está eliminado e classificado

As quintas rodadas da primeira fase da Copa Libertadores e da Sul-Americana terminaram nesta quinta-feria, 8, em noite de triunfos de Flamengo e São Paulo, que encaminharam vagas nas oitavas de final de suas respectivas competições. A última rodada acontece nos dias 27, 28 e 29 de junho.

Na Libertadores, nove clubes já garantiram classificação às oitavas, incluindo Palmeiras e Athletico-PR, e nove já estão eliminados, incluindo o Corinthians. Os dois primeiros classificados de cada grupo avançam, enquanto o terceiro disputará um playoff para seguir na Copa Sul-Americana.

Na Sula, apenas duas equipes estão matematicamente garantidas nas oitavas: o Newell’s Old Boys e o Fortaleza, que se garantiram como líderes de suas chaves. Quem terminar em segundo nos oito grupos enfrentará na fase de playoffs os terceiros colocados que vêm da Libertadores.

PLACAR explica a situação de cada um dos brasileiros. Confira abaixo:

Libertadores

Flamengo – Grupo A

Com o importante triunfo sobre o Racing, por 2 a 1, no Maracanã, o atual campeão Flamengo encaminhou a vaga às oitavas ao menos como segundo da chave O líder da segue sendo a equipe argentina com 10, seguido pelo Flamengo, que tem oito, e pelo Ñublense-CHI, com cinco e ainda com remotas chances. Na última rodada, o Flamengo recebe o Aucas em casa.

Situação: Racing classificado e Aucas eliminado

Internacional – Grupo B

Com o empate diante do Nacional, no Uruguai, o Inter perdeu a liderança de uma chave sem classificados até o momento. O Independiente Medellin-COL lidera com 10 pontos, seguido pela equipe gaúcha que tem 9. O Nacional, com 8, ainda tem chances, enquanto o Metropolitano-VEN, não pontuou e está eliminado. Na última rodada, o Inter encara justamente Independiente de Medellín, em Porto Alegre, e pode tanto terminar em primeiro como ser eliminado.

Situação: Metropolitano eliminado

Palmeiras – Grupo C

Dominante, especialmente quando o assunto é Libertadores, o Palmeiras segue em alta depois de bater o Barcelona de Guayaquil-EQU, de virada, por 4 a 2. O Verdão garantiu vaga nas oitavas, mas segue em segundo, empatado em 12 pontos com o líder Bolívar-BOL, justamente seu próximo adversário, em casa. Barcelona e Cerro Porteño-PAR, com 3 pontos, não têm mais chances.

Situação: Bolívar e Palmeiras eliminados, Barcelona e Cerro Porteño eliminados

Fluminense – Grupo D

Mesmo com a derrota para o River Plate nesta rodada, o Fluminense segue na ponta de um embolado grupo, com 9 pontos, dois a mais que o gigante argentino e que o Sporting Cristal-PER. O The Strongest-BOL, ainda com chances, tem 6. Na última rodada, o Tricolor recebe o Sporting Cristal, no Maracanã.

Situação: não há classificados ou eliminados

Corinthians – Grupo E

O Corinthians repetiu um vexame que não ocorria havia 46 anos e foi eliminado na primeira fase, de forma precoce, ao perder por 3 a 0 para o Independiente del Valle-EQU, fora de casa. Classificados, Argentinos Junior-ARG lidera com 11 pontos, dois a mais que o Del Valle. Corinthians e Liverpool-URU, têm 4. A sexta partida do Timão é contra a equipe uruguaia, em Itaquera, e uma derrota o tiraria até dos playoffs da Sula.

Situação: Argentinos e Del Valle classificados, Corinthians e Liverpool eliminados

Athletico-PR e Atlético-MG – Grupo G

O Furacão venceu o Libertad-PAR, por 1 a 0, na Arena da Baixada e está classificado, com dez pontos. Também vitorioso sobre o Alianza Lima-PER, no Peru, o Galo é o vice, com nove, podendo até perder por um gol de diferença para avançar. Na última rodada, o Furacão enfrenta o o Alianza Lima, em Curitiba, enquanto o Atlético viaja para o Paraguai, onde enfrente o Libertad. A briga entre os brasileiros é pela liderança da chave.

Situação: o Athletico-PR está classificado e o Alianza Lima eliminado

Continua após a publicidade

Sul-Americana

Botafogo – Grupo A

Líder do Brasileirão, o Botafogo também domina a ponta do seu grupo na Sul-Americana. Na última terça-feira, 6, o Fogão foi à altitude de Quito e empatou com a LDU-EQU, seguindo na primeira posição, empatado com justamente com os equatorianos em 9 pontos. A última rodada é contra o Deportivo Magallanes-CHI.

Situação: Botafogo e LDU estão classificados (um vai direto às oitavas e o outro aos playoffs) e Deportivo Magallanes e Cesar Vallejo estão eliminados

Red Bull Bragantino – Grupo C

Foco na @SudamericanaBR! 🔥 Quarta-feira tem o Braga em campo contra o Estudiantes, em La Plata! Vamos, Massa Bruta! #RedBullBragantino #VamosBraga pic.twitter.com/sk7AR6mVUj — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) June 5, 2023

Vice-campeão da edição de 2021, a equipe do interior paulista empatou na Argentina diante do Estudiantes e ambos seguiram empatados na liderança, com 11 pontos. Na última rodada, o Red Bull Bragantino recebe o Tacuary-PAR, enquanto os argentinos jogam novamente em casa, diante do Oriente Petrolero-BOL.

Situação: Red Bull Bragantino e Estudiantes estão classificados (um vai direto às oitavas e o outro aos playoffs) e Tacuary e Oriente Petrolero estão eliminados

São Paulo – Grupo D

O Tricolor fez a festa da torcida no Morumbi ao golear o Tolima-COL, por 5 a 0, nesta quinta e, com isso, garantiu vaga ao menos playoffs. O São Paulo é líder com 13 pontos; três a mais que o Tigre-ARG, também classificado. Na última rodada, a equipe brasileira recebe a argentina no Morumbi, numa reedição da conturbada final de 2012.

Situação: São Paulo e Tigre estão classificados (um vai direto às oitavas e o outro aos playoffs) e Tolima e Puerto Cabello estão eliminados

Santos – Grupo E

O Peixe está fora mesmo com uma rodada de antedência. Terceiro colocado, com 4 pontos, perdeu para o Newell’s Old Boys-ARG em casa por 2 a 1 e tem o terceiro lugar já assegurado. O Newell’s avançou em primeiro, com 15, e o Audax Italiano-CHI, com 10, jogará os playoffs.

Situação: Newell’s classificado às oitavas e Audax Italiano classificado aos playoffs; Santos e Blooming-BOL, eliminados.

América Mineiro – Grupo F

VITÓRIA DO #COELHÃO!!!!!!🐰💚 EM NOSSA CASA, FOMOS SUPERIORES DURANTE TODA A PARTIDA E DERROTAMOS O @MILLOSFCOFICIAL POR 2 A 0!!! ⚽ ALOÍSIO

⚽ BRENO 📸 Mourão Panda / América#AFCxMFC | 2×0#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/wHFVyewtad — América FC ✊🏿 (@AmericaFC1912) June 7, 2023

O América Mineiro venceu o Millonarios-COL e ainda enxerga no fim do túnel a chance de avançar. Terceiro colocado com sete pontos, ficou a três dos rivais colombianos. O Defensa y Justicia-ARG já está garantido com 12 pontos, enquanto Millionarios (10) e América (7) lutam pela outra vaga. Para chegar à zona de classificação, o Coelho precisa vencer o lanterna Peñarol-URU e torcer para uma derrota do adversário direto por vaga, além de tirar dois gols de saldo.

Situação: Defensa y Justicia classificado ao menos para os playoffs e Peñarol eliminado

Goiás – Grupo G

Fim de jogo. Nosso próximo confronto pela Sul-Americana será dia 28 de junho, contra o Santa Fe, fora de casa. 📸 Rosiron Rodrigues | Goiás EC#GOIxGIM (0x0)#Sudamericana pic.twitter.com/KnEf4RPn3h — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) June 8, 2023

Campeão da Copa Verde, o Goiás empatou sem gols em casa contra o Gimnasia y Esgrima-ARG e seguiu na liderança de um grupo bastante embolado. A equipe brasileira tem 9 pontos, Universitário-PER e Santa Fé-ARG têm 7 e o Ginmasia, ainda com chances, tem 4. A equipe esmeraldina encerra a fase fora de casa, diante do Santa Fé.

Situação: não há classificados ou eliminados

Fortaleza – Grupo H

Apesar da derrota para o Estudiantes de Mérida-VEN por 1 a 0, o Fortaleza já garantiu vaga nas oitava de final, pois lidera com 12 pontos. Na última rodada, o Leão cumpre tabela contra o Palestino-CHI, segundo da chave com 8.

Situação: o Fortaleza está classificados diretamente às oitavas e o Palestino aos playoffs. San Lorenzo-ARG, e Estudiantes de Mérida estão eliminados