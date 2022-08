Libertadores: como chegam os brasileiros para as quartas de final

A Libertadores de 2022 chegou às quartas de final, e os duelos de ida começam nesta terça-feira, 2. A fase, que conta com oito equipes, tem cinco times brasileiros e a certeza de que pelo menos dois avançam para as semifinais. Atlético-MG, Athletico-PR, Corinthians, Flamengo e Palmeiras são os representantes do Brasil que ainda seguem na competição.

Os jogos de ida estão marcados para os dias 2, 3 e 4, e os de volta para a próxima semana, nos dias 9, 10 e 11. Quem avançar para as semifinais disputa vaga na decisão a partir de 30 de agosto. A final, marcada para o Monumental de Guayaquil, no Equador, acontece dia 29 de outubro. O campeão leva para casa 16 milhões de dólares (83 milhões de reais).

Os jogos das quartas de final são Corinthians x Flamengo, Vélez Sarsfield-ARG x Talleres-ARG, Atlético-MG x Palmeiras e Athletico-PR x Estudiantes-ARG. Confira como chegam os brasileiros:

Corinthians

O alto investimento em reforços para a temporada fez a torcida corintiana olhar com ainda mais valor para a disputa da Libertadores, na temporada em que completa 10 anos da primeira conquista. Invicto em casa desde fevereiro, o Corinthians joga a ida do duelo contra o Flamengo na Neo Química Arena.

Em boa fase, o Timão venceu o Botafogo no fim de semana e poupou titulares. Yuri Alberto, nova contratação, ainda não conseguiu balançar as redes. O atacante é uma das principais esperanças do Corinthians contra o Flamengo. A bola rola nesta terça-feira, 2, às 21h30, em São Paulo.

Flamengo

Do lado carioca do duelo entre as maiores torcidas brasileiras, o Flamengo vive o seu melhor momento na temporada. O Rubro-negro cresceu de produção sob comando de Dorival Júnior e não perde há seis jogos, desde que foi derrotado pelo próprio Corinthians, no início de julho. Decidir em casa é um dos trunfos para a torcida flamenguista.

No último sábado, 30, o Flamengo goleou o Atlético Goianiense, em casa, por 4 a 1, com time reserva. Arturo Vidal e Everton Cebolinha, badalados e recém-contratados, ainda não fazem parte do time ideal, mas reforçam o elenco. O jogo contra o Corinthians, em São Paulo, acontece nesta terça. A volta, no Rio, está marcada para dia 9.

Atlético Mineiro

O atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil não vive bons dias e chega pressionado para as quartas da Libertadores. Cuca, treinador responsável pelos títulos de 2021, retornou ao Galo para substituir Turco Mohamed, demitido recentemente, mas foi derrotado logo na estreia, por 3 a 0, contra o Internacional.

O Atlético precisa superar a má fase para eliminar o Palmeiras, atual bicampeão da Libertadores. Como esperança para a torcida atleticana, estão os reforços Pedrinho, Alan Kardec, opções de ataque, e Jemerson, zagueiro. O duelo acontece nesta quarta-feira, 3, às 21h30, no Mineirão.

Palmeiras

Em busca do tricampeonato consecutivo da Libertadores, o Palmeiras é o “time a ser batido”. O time de Abel Ferreira chega às quartas de final com 100% de aproveitamento e um ótimo saldo de gols: marcou 33 vezes e foi vazado apenas três. A boa fase extrapola a competição continental e o alviverde lidera também o Campeonato Brasileiro.

Para as quartas de final, o Palmeiras inscreveu os novos reforços Miguel Merentiel e “Flaco” López, atacantes. Outra novidade é Endrick, joia da base de 16 anos que ainda sequer estreou profissionalmente. Na temporada passada, o time de Abel Ferreira eliminou o mesmo Atlético Mineiro e espera que o retrospecto siga para este ano. Depois da ida nesta quarta-feira, 3, em Minas Gerais, a partida de volta é dia 10, em São Paulo.

Athletico-PR

Único brasileiro que não enfrenta um conterrâneo, o Athletico Paranaense segue em busca de mais boas campanhas continentais. O Furacão é o atual vencedor da Sul-Americana e encara o Estudiantes nesta fase. O classificado será definido na Argentina.

Desde que Luiz Felipe Scolari assumiu o comando do Athletico, foram 14 vitórias, seis empates e três derrotas. O time paranaense é uma das sensações da temporada e, se avançar sobre o Estudiantes, já garante um brasileiro na decisão. O jogo de ida das quartas está marcado para esta quinta-feira, 4, às 21h30, na Arena da Baixada.

