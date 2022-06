Libertadores: como chegam os brasileiros para as oitavas de final

As oitavas de final da Libertadores começam na próxima terça-feira, 28, com a presença de seis clubes brasileiros. Os duelos marcados para os dias 28, 29 e 30 são as partidas de ida, enquanto os confrontos decisivos, de volta, acontecem uma semana depois nos dias 5, 6 e 7 de julho. Quem avançar assegura 1,5 milhão de dólares (7,8 milhões de reais).

Marcada para o Monumental de Gayaquil, no Equador, a final acontece dia 29 de outubro. O campeão leva para casa 16 milhões de dólares (83,5 milhões de reais). Confira como chegam os brasileiros para os confrontos:

Atlético-MG

Primeiro brasileiro a entrar em campo, o atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil vai em busca do segundo título da Libertadores. A jornada começa na terça, 28, às 19h15 (de Brasília), contra o Emelec-EQU, no estádio George Campwell, em Quito. Após primeira fase pouco convincente, deposita as fichas no momento positivo recente.

Invicto há cinco jogos, venceu os últimos três, sendo dois deles contra o Flamengo e uma virada heroica no último sábado, 25, contra o Fortaleza. Fora do último jogo por inflamação na planta do pé, Hulk foi relacionado e é a maior esperança alvinegra.

Athletico-PR

Desde que Felipão assumiu o comando do Furacão foram nove vitórias, três empates e apenas uma derrota. Em excelente fase, o Furacão recebe o Libertad-PAR também na terça, 28, na Arena da Baixada, às 21h30 (de Brasília).

No entanto, para seguir na competição, precisa quebrar uma marca negativa. Em cinco participações nas oitavas, o Athletico conseguiu apenas uma classificação, em 2005, ano em que foi vice-campeão. Se a fase seguir boa, há favoritismo para alcançar as quartas pela segunda vez.

Corinthians

O Timão chega às oitavas de final da Libertadores com um grande desafio. Reencontrando o Boca Juniors-ARG, rival da fase de grupos. Segundo colocado do grupo E, realizará o primeiro jogo na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília).

Invicto em casa desde fevereiro, pode se aproximar da classificação caso consiga um bom resultado na ida. Recheado de boas peças, busca o segundo título da história de Libertadores, dez anos depois de levantar o troféu.

Palmeiras

Dono da melhor campanha da história da fase de grupos, o atual bicampeão enfrenta o Cerro Porteño-PAR, na quarta-feira, 29, às 19h15 (de Brasília), no estádio La Olla, em Assunção. Sem vitória há dois jogos, o Palmeiras é amplo favorito para avançar e está entre os principais candidatos pelo troféu.

A equipe de Abel Ferreira tem ainda o melhor ataque e a melhor defesa da competição: marcou 25 vezes e sofreu apenas três. Líder das estatísticas de grandes chances criadas e finalizações por jogo, pode ser impactado pelo calendário apertado.

Flamengo

Apesar de chegar ao duelo vindo de uma vitória sobre o América-MG por 3 a 0, o Rubro-Negro ainda não vive dias de calmaria. Derrotado em quatro dos últimos seis jogos, tem o trabalho de Dorival Júnior observado sob tensão. Pela Libertadores, visita o Tolima-COL, na quarta-feira, 29, às 21h30 (de Brasília), no estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué.

Entre os brasileiros na participação, é o segundo com mais classificações às quartas – cinco vezes. Desse modo, chega com leve favoritismo ao duelo, mesmo sob pressão da torcida.

Fortaleza

Estreante na competição internacional, avançou às oitavas de forma heroica e, agora, tem um duro desafio: o Estudiantes-ARG. A decisão inicia na próxima quinta-feira, 30, às 21h30 (de Brasília), no Castelão. Contando com a força da torcida, o Leão precisa vencer a instabilidade no Brasileirão para dar esperança à torcida.

Lanterna da competição nacional, o Tricolor venceu os dois últimos duelos como mandante e depende de mais um bom resultado. Os ingressos para o duelo já estão sendo vendidos e dois setores foram esgotados.

