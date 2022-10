Libertadores: Campeões de 2019 querem superar geração de Zico no Flamengo

Atualizado em 28 out 2022, 02h41 - Publicado em 28 out 2022, 04h00

Por Guilherme Azevedo Atualizado em 28 out 2022, 02h41 - Publicado em 28 out 2022, 04h00

O Flamengo enfrenta o Athletico Paranaense neste sábado, 29, às 17h (de Brasília), em Guayaquil, pela grande final da Libertadores. Campeão em 1981 e 2019, o rubro-negro carioca espera conquistar o terceiro troféu da competição continental – o segundo nos últimos quatro anos. A possível vitória aquece ainda mais o debate: afinal, qual geração foi maior na história do clube: a atual ou a de Zico?

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Gabigol & Cia

Três anos depois de voltar a conquistar a América, o Flamengo chega a mais uma final com favoritismo. Apesar de mudanças no comando técnico e altos e baixos desde aquela decisão, há um número expressivo de remanescentes, que marcam ainda mais a força da geração.

Dos 11 iniciais de 2019, sete remanescentes ainda seguem no elenco: Diego Alves, Rodrigo Caio, Filipe Luís, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, sendo que Filipe Luís, Arrascata, Everton Ribeiro e Gabigol ainda como titulares.

Rodinei e Diego, reservas naquela final contra o River Plate, também fazem parte do plantel, com a diferença que o lateral-direito conquistou espaço como titular neste ano.

Autor dos dois gols da virada, Gabigol é o principal nome do Flamengo nos últimos anos de Libertadores. Somando 28 tentos em cinco edições – também participou pelo Santos, em 2018 -, o atacante é o segundo maior artilheiro da história da competição, atrás apenas de Luizão, que marcou por Grêmio, São Paulo, Corinthians e Vasco, no fim dos anos 1990 e início deste século. Além de tudo, Gabriel tem um número especial: balançou a rede três vezes em finais.

Desde 2019, o Flamengo não ficou de fora de nenhuma edição do torneio continental. Após o título, foi eliminado nas oitavas de final, pelo Racing, em 2020, e ficou com o vice em 2021, ao perder na final para o Palmeiras.

A geração, contando as quatro edições que participou, ganhou 32 jogos, empatou nove e saiu derrotado em apenas cinco. Se levantar a taça contra o Athletico Paranaense, ainda entra no seleto grupo de campeões invictos.

Continua após a publicidade

A “Era Zico”

Há mais de 40 anos, em uma época em que havia menos vagas por país para a Libertadores, a geração de Zico foi quem levou o clube carioca à competição continental pela primeira vez, ao conquistar o título brasileiro de 1980, sobre o Atlético Mineiro.

O time, que dominou o Brasil no início dos anos 1980 – conquistou o nacional em 1980, 1982 e 1983 – enfileirou quatro participações consecutivas na Libertadores, sendo uma delas vitoriosa.

Zico disputou as três primeiras e se ausentou na última, por se transferir à Udinese. Nunes, atacante campeão, também “falhou” uma delas, por uma temporada no Botafogo. Júnior, Andrade, Adílio e Leandro são ídolos que estiveram em todas as edições.

Maior craque daquele time, Zico tem 21 jogos em três edições de Libertadores. O ex-jogador fez 16 gols, sendo 11 deles só em 1981, ano do título.

Apesar de não ter saído com o troféu mais vezes, em 1982 e 1983 somou mais cinco bolas na rede, o que o colocou como maior artilheiro do Flamengo na competição sul-americana por décadas, até ser ultrapassado por Gabriel e igualado por Bruno Henrique.

Após o título de 1981, o Flamengo entrou já na segunda fase de 1982, mas não avançou. Em um triangular com Peñarol e River Plate que antecedia a final e classificava apenas o campeão do grupo, o Mengão ficou em segundo, atrás do time uruguaio e à frente do argentino.

Em 1983, classificado como campeão brasileiro, caiu já na primeira fase. Em um grupo com Grêmio, Bolívar-BOL e Blooming-BOL, ficou em segundo lugar. Zico, o craque da geração, já estava vendido para a Udinese e sequer entrou em campo nas duas últimas partidas.

No ano seguinte, já sem o grande destaque, mas novamente com a geração quase completa, o Flamengo avançou da fase inicial, deixando América de Cali-COL, Junior Barranquilla-COL e o Santos para trás. Parou no triangular de semifinal, novamente com o Grêmio passando em primeiro. O Universidad de Los Andes-VEN foi o lanterna.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!