Libertad x Athletico-PR: onde assistir à Libertadores nesta terça-feira

Libertad-PAR e Athletico-PR enfrentam nesta terça-feira, 5, às 21h30 (de Brasília), pelo decisivo jogo das oitavas de final da Libertadores. A partida acontece no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, com transmissão pelo canal fechado ESPN e pelos serviços de streaming Star+ e Conmebol TV. O primeiro jogo terminou com vitória dos brasileiros por 2 a 1.

Para a partida, o técnico Felipão ainda tem uma dúvida com relação a escalação da equipe titular: Vitor Roque e Pablo disputam uma das vagas no ataque.

Titular na partida de ida, Roque foi o autor de um dos gols da vitória diante dos paraguaios e voltou a marcar na vitória por 2 a 0 contra o Palmeiras, no último sábado, 2, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Pablo ainda se recupera de lesão na coxa esquerda, mas viajou com o restante da delegação para Assunção e será reavaliado antes do confronto. A novidade será a presença do atacante uruguaio Canobbio.

O provável Furacão para a partida terá: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nico Hernández e Abner; Hugo Moura, Christian e David Terans; Cuello, Pablo (Vitor Roque) e Canobbio.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Libertadores

19h15

Atlético-MG x Emelec-EQU – ESPN e Star+

21h30

Libertad-PAR x Athletico-PR – ESPN, Star+ e Conmebol TV

Boca Juniors-ARG x Corinthians – SBT e Conmebol TV

Sul-Americana

19h15

Unión Santa Fe-ARG x Nacional-URU – Conmebol TV

21h30

Internacional x Colo-Colo-ARG – Conmebol TV



Brasileiro Série B

19h

Ituano x Cruzeiro – Premiere

Chapecoense x Londrina – SporTV

21h30

Operário-PR x CRB-AL – SporTV

