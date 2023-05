Imprensa argentina exalta show do Fluminense e do ‘andarilho’ Cano

Como não podia deixar de ser, a impiedosa goleada do Fluminense por 5 a 1 sobre o poderoroso River Plate, em duelo válido pela terceira rodada da primeira fase da Copa Libertadores, no Maracanã, ganhou as manchetes na imprensa argentina nesta quarta-feira, 3. O protagonista das reportagens foi o argentino Germán Cano, o artilheiro da temporada no Brasil com 23 gols, autor de três bolas na rede diante dos compatriotas.

Pouco conhecido em seu país natal, o goleador tricolor de 35 anos foi perfilado pelo diário La Nación como um “trotamundos” (andarilho, em tradução livre). “Germán Cano, o veterano andarilho argentino que se reinventou na Colômbia, é ídolo no Brasil e compete palmo a palmo com Haaland e Mbappé”, é a manchete da reportagem, que destaca os 67 gols de Cano desde que chegou ao Flu (números superiores às estrelas de Manchester City e PSG no período), e suas passagens por clubes da Colômbia e do México.

O La Nación destacou as declarações pós-jogo de Cano, que disse que o Fluminense deu uma “aula” diante de um dos favoritos ao título em uma “noite sonhada”. “É uma alegria enorme fazer três gols contra o River, um orgulho e um prazer. Demos uma aula de como se joga futebol, com ambição e esforço”, disse. “Vamos passo a passo, a Libertadores é muito difícil (…) Fizemos um grande jogo contra um grande rival, com muita humildade e respeito. Podemos chegar mais longe”

O Olé, principal diário esportivo da Argentina, fez uso de seus tradicionais trocadilhos: “Lhe pegou com um cano”, cravou na capa do jornal, para dar a medida do tamanho da pancada sofrida pela equipe de Buenos Aires. Em meio a críticas ao técnico do River, o ex-zagueiro Martín Demischellis, o Olé destacou o sucesso do camisa 14 do Fluminense e até explicou o porquê de sua famosa comemoração “faz o L”, uma homenagem ao filho Lorenzo.

Continua após a publicidade

A imprensa argentina presente no Maracanã chegou a questionar Cano, presente na entrevista coletiva, se seu sonho seria encerrar a carreira no River Plate. “Na verdade eu não disse isso. Sou torcedor do Lanús, e o Lanús para mim é a minha casa. E voltar para a Argentina não está nos meus planos, estou muito feliz no Fluminense. Formamos uma família. E a minha família também está muito feliz aqui. Já tem três anos que estamos aqui e desfrutamos muito do presente que eu atravesso. A verdade é que cada dia me supero em muitas coisas. Espero seguir dessa mesma maneira e ajudando sempre a equipe”, afirmou o jogador mais comentado em Buenos Aires nesta quarta.

LE DIO CON UN CANO 🟢🔴

🗞️ #LaTapaDeOle | Miércoles 3 de mayo pic.twitter.com/ajimq68gl7 — Diario Olé (@DiarioOle) May 3, 2023