Gols e muitas polêmicas: como está Dario Benedetto, algoz dos brasileiros

Darío Benedetto é, sem margem para dúvidas, figura ímpar dentro do atual elenco do Boca Juniors. Contratado pelo clube argentino em janeiro deste ano, o atacante lembrado pelos brasileiros, principalmente, pela fama de algoz do Palmeiras em 2018 tem chamado atenção novamente por cumprir a condição esperada de artilheiro, mas também se envolver em inúmeras polêmicas.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

Ele deve estar em campo para a partida desta terça-feira, 28, diante do Corinthians, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo primeiro confronto das oitavas de final da Libertadores (veja onde assistir).

Pela Copa da Argentina, no último dia 24, Benedetto foi protagonista de uma confusão ao fim da derrota do Boca Júnior para o Union Santa Fé, por 2 a 1. O camisa 9, que ficou no banco durante todo o jogo, se irritou com a arbitragem pela marcação de um pênalti para o rival na prorrogação.

“Quanto você recebeu? ”, insinuou Benedetto para o quarto árbitro à beira do campo e fazendo um gesto com a mão para o bolso indicando suborno. Pela acusação, Pipa e o Boca Juniors podem ser multados pela organização do campeonato.

"¡¿CUÁNTO TE DIERON?!"💥 😡 Luego de que el VAR determinara el adelantamiento de Javi García en el penal de #Troyansky, que finalmente terminó en gol y victoria de #Unión, el Pipa #Benedetto apuntó contra Franco Acita con un polémico gesto. ❌ ¿Habrá sanción para el 9 de #Boca? pic.twitter.com/QAyLqc7tBp — Crack Deportivo (@CrackDeportivo_) June 25, 2022

Continua após a publicidade

O desabafo foi motivado pelo fato de o juiz mandar repetir a cobrança após identificar que o goleiro do Boca, que havia pego a primeira penalidade. Ele estava com um dos pés à frente da linha do gol, e não sobre ela, como pede o regulamento.

Antes disso, no início do mês, o atacante acabou afastado pelo técnico Sebastián Battaglia para o confronto contra o Ferro Carril, pela Copa da Argentina. Segundo jornais argentinos, ele foi visto de madrugada ao lado do companheiro Marcos Rojo em uma boate em Buenos Aires, às vésperas da partida, e teria faltado o treinamento na manhã seguinte.

Aos 32 anos, o camisa 9 regressou ao Boca Júnior em janeiro, depois de passagens discretas pelo francês Olympique de Marselha e pelo espanhol Elche. De lá para cá são 22 jogos – vinte como titular – com 12 gols marcados e uma assistência.

Na Libertadores, balançou a rede três vezes pela fase de grupos. Em uma delas, anotou o gol de empate no jogo de volta pela fase de grupos contra o Corinthians, em maio.

Agora, o caminho de Timão e Boca voltam a se cruzar. Restará saber qual versão irá se apresentar: a de carrasco dos brasileiros ou a de problemático fora dos campos.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!