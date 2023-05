Galo e Timão em risco, Flu 100%: como estão os brasileiros na Libertadores

A terceira rodada dos grupos da Libertadores de 2023 chegou ao fim. Após metade dos jogos da fase realizados, o panorama da briga por uma vaga nas oitavas de final do torneio de clubes mais badalado do continente foi desenhado. Entre os sete brasileiros, alguns times já estão com a classificação encaminhada e outros correm riscos. As situações mais dramáticas são de Corinthians e Atlético-MG e a mais favorável é a do Fluminense.

A próxima rodada da competição continental acontece nos dias 23, 24 e 25 de maio e já pode confirmar o avanço de times brasileiros. Após isso, a quinta e a sexta rodadas serão disputadas em junho.

A final da competição está marcada para dia 4 de novembro, no Maracanã, Rio de Janeiro. O campeão da Libertadores de 2023 pode acumular até 28 milhões de dólares, equivalente a quase 140 milhões se reais na cotação atual.

O Brasil vem dominando a competição e é o atual campeão desde 2019, com direito a quatro edições consecutivas. Nesta temporada, os favoritos também são do país. Assim, PLACAR analisou a situação de cada um dos sete brasileiros nesta Libertadores; confira

Flamengo – Grupo A

Uma derrota, uma vitória e um empate. Essa é a sequência do atual campeão na fase de grupos. Vice-líder do grupo com quatro pontos, três a menos que o Racing, o Flamengo precisa melhorar seu desempenho para não correr sérios riscos de uma eliminação precoce. Se vale de conforto, os jogos contra Aucas e Racing, times que complicaram para o Rubro-Negro no turno, serão em casa.

Internacional – Grupo B

Ainda que invicto, o Colorado não pode relaxar na fase inicial. Com uma vitória apenas sobre o Metropolitanos, da Venezuela, time mais fraco do grupo, o Inter tem como concorrentes pela classificação o uruguaio Nacional, líder com 7 pontos, e o colombiano Independiente de Medellin terceiro com 4 pontos. O Inter é segundo, com 5 pontos.

Palmeiras – Grupo C

Continua após a publicidade

Jogar a Libertadores e chegar longe se tornou natural para o Palmeiras na última metade de século. Neste ano, as coisas não parecem mudar. Com 6 pontos, vice-líder pelos critérios de desempate, o Verdão só perdeu a estreia na altitude boliviana. Caso vença a próxima rodada contra o Cerro Porteño, pode já encaminhar a classificação e focar em mais um mata-mata. Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño têm 3 pontos.

Fluminense – Grupo D

Único time com 100% de aproveitamento na competição, o Fluminense de Fernando Diniz vem dando show. Com direito a uma goleada por 5 a 1 no potente River Plate, o Tricolor já está com quase dois pés nas oitavas de final. Tem 9 pontos, enquanto The Strongest, Sporting Cristal e River têm 3. Desta vez, quem sabe, o sonho de conquistar a América saia do quase nas Laranjeiras.

Corinthians – Grupo E

Pela conjuntura do grupo, o Timão é o brasileiro que corre mais riscos. Terceiro colocado com 3 pontos, enquanto o segundo (Independiente Del Valle) tem 6 e o primeiro (Argentinos Juniors) tem sete, o Corinthians precisa tirar a desvantagem. Os próximos compromissos, porém, são jogos fora de casa contra os dois rivais diretos pela vaga. Serão duas finais para o time de Vanderlei Luxemburgo.

Athletico Paranaense – Grupo G

A virada contra o Libertad, no Paraguai, isolou o Furacão na liderança de uma chave equilibrada, com 7 pontos, seguido por Alianza Lima (4), Atlético-MG e Libertad (ambos com 3). Atual vice-campeão, o Athletico tem vaga encaminhada e depende apenas de si mesmo, sem sequer precisar de muitos resultados. O que pesa ainda mais positivamente são os dois jogos como mandante, condição na qual o time paranaense não perde desde outubro de 2022.

Atlético Mineiro – Grupo G

Também em sério risco, o Galo precisa de bom aproveitamento no segundo turno para seguir vivo na Libertadores. Com 3 pontos, é o terceiro colocado, mas tem a vantagem de estar próximo de seus rivais diretos por uma vaga. Como vantagem, o Atlético terá a força de sua torcida em dois dos três jogos, o que pode ajudar a superar a situação adversa.