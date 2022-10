Gabigol marca em 3ª final pelo Flamengo e faz história na Libertadores

Atualizado em 29 out 2022, 19h21 - Publicado em 29 out 2022, 18h59

Por Da redação Atualizado em 29 out 2022, 19h21 - Publicado em 29 out 2022, 18h59

Pela terceira final de Libertadores do Flamengo consecutiva, Gabigol foi o principal nome da equipe rubro-negra. Neste sábado, 29, o atacante fez o gol decisivo da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico Paranaense, em Guayaquil, no Equador, e se eternizou de vez na história do torneio, com o quarto gol em três finais e igualando Luizão como o maior artilheiro brasileiro do torneio, com 29 bolas na rede no total.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Mesmo em uma temporada mais difícil, em que viu a ascensão de Pedro tomar dele o status de principal goleador do Flamengo, Gabriel manteve a veia decisiva. Enquanto o colega de ataque, cotado para disputar a Copa do Mundo em novembro e dezembro, teve atuação discreta, com algumas finalizações descalibradas, o camisa 9 foi cirúrgico na principal chance que teve.

O lance aconteceu já nos acréscimos do primeiro tempo. Everton Ribeiro fez boa jogada pela direita e cruzou na medida na segunda trave, onde Gabigol escapou bem da marcação para entrar livre e completar de primeira para as redes.

Foi o quarto gol do jogador de 26 anos em três finais de Libertadores: ele fez os dois da vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, em 2019, e também marcou na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, no ano passado. Um currículo que o coloca como o atleta mais decisivo da história da competição não só pelo Flamengo, mas por todos os times brasileiros.

Veja os maiores artilheiros brasileiros da história da Libertadores:

1. Gabigol – 29 gols

1. Luizão – 29 gols

3. Fred – 25 gols

3. Palhinha – 25 gols

5. Célio – 22 gols

6. Jairzinho – 21 gols

7. Bruno Henrique – 19 gols

7. Guilherme – 19 gols

7. Ricardo Oliveira – 19 gols

10. Rony – 18 gols

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens