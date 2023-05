Gabigol atinge nova marca histórica, mas Flamengo volta a decepcionar

Gabigol marcou o gol do Flamengo durante o empate com o Ñublense, por 1 a 1, em Concepción, no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Apesar do resultado ruim para o Rubro-Negro, o atacante chegou a 31 gols na competição e atingiu uma nova marca: a quarta posição na artilharia histórica do torneio.

Com um chute de primeira, da entrada da área, Gabriel igualou o argentino Daniel Onega, que brilhou pelo River Plate e fez 17 gols só na edição de 1966. Agora, o ídolo do Flamengo mira voos mais altos, como se tornar o dono isolado da quarta posição.

À frente do flamenguista, estão apenas os uruguaios Pedro Rocha, com 36 gols, e Fernando Morena, com 37 gols, e o equatoriano Alberto Spencer, com 54 gols. Autor de dois gols nesta Libertadores, Gabigol precisa de mais cinco para igualar o terceiro colocado e seguir fazendo história.

Maiores artilheiros da Libertadores 1. Alberto Spencer – 54 gols

2. Fernando Moreira – 37 gols

3. Pedro Rocha – 36 gols

4. Gabriel Barbosa – 31 gols

4. Daniel Onega – 31 gols

O feito, porém, foi um dos únicos motivos de comemoração para Gabriel e o Flamengo. Mesmo invicto há cinco jogos, o time ainda não embalou com Jorge Sampaoli e vem recebendo muitas críticas pelo desempenho em campo. Na Libertadores, a situação segue tensa, tendo em vista que a classificação para as oitavas de final ainda não foi confirmada, e a primeira colocação do grupo está distante: o Racing, da Argentina, lidera com 10 pontos, contra cinco do Fla.

Pressionado, o Flamengo encara o Cruzeiro, neste sábado, 27, pelo Brasileirão, antes de enfrentar o Fluminense, na quinta-feira, 1º de julho, pela volta das oitavas da Copa do Brasil. O clássico decisivo é mais um jogo que pode mudar o rumo da temporada, para o bem ou para o mal.