Fotos: há dez anos, o ‘Milagre do Horto’ do Galo campeão da Libertadores

Na noite do dia 30 de maio de 2013, em uma Arena Independência lotada, o sonho do Atlético Mineiro de conquistar a América esteve muito perto de ser adiado. Há dez anos, o atacante Duvier Riascos, do Tijuana, teve a chance de converter um pênalti, aos 48 minutos do segundo tempo, e colocar o time mexicano nas semifinal da Libertadores. Mas parou no pé esquerdo do goelrio Victor, que naquele dia, além de ganhar apelido de santo e cravar seu nome no hall de ídolos do clube, deu início a uma sequência emocionante, terminada em título do Galo.

A defesa garantiu o 1 a 1, que somado ao 2 a 2 na ida, no México, classificou o Atlético para a semifinal da Libertadores. No caminho do título, o Galo ainda passou por Newell’s Old Boys e levantou o caneco contra o Olimpia – ambos com direito a muita emoção. Confira, abaixo, uma seleção de fotos da noite histórica: