Flamengo e Vélez Sarsfield decidem nesta quarta-feira, 7, às 21h30 (de Brasília), o segundo finalista da atual edição da Libertadores. O confronto acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão pelo canal de TV fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+. O Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 4 a 0, em Buenos Aires.

Para chegar a segunda final consecutiva, a terceira nos últimos quatro anos, a equipe dirigida por Dorival Júnior tem confortável vantagem: pode perder por até três gols de diferença.

O Flamengo está invicto na competição até aqui. Na primeira fase, venceu cinco dos seis jogos disputados, com 89% de aproveitamento. Já nos mata-matas ganhou todos os cinco jogos disputados: dois diante do Tolima, da Colômbia, dois contra o Corinthians e o último ao superar o próprio Vélez.

Dorival poupou jogadores no empate por 1 a 1 com o Ceará no último domingo, 4, pelo Brasileirão. Para a partida, a tendência é que o treinador tenha novamente o meia uruguaio Arrascaeta à disposição. Ele se recuperou de um trauma no pé direito.

O Rubro-Negro está invicto há 16 partidas na temporada. No período, são 13 vitórias e três empates.

Os argentinos chegam em situação bastante delicada. A equipe não vence desde 10 de agosto, há quase um mês, com seis partidas consecutivas sem conquistar os três pontos.

No fim de semana, o Fortín foi derrotado por 1 a 0 para o Newell’s Old Boys. O time é o penúltimo colocado no Campeonato Argentino, ocupando a 27ª colocação, com 12 pontos.



