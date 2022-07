Flamengo x Tolima: onde assistir à Libertadores nesta quarta-feira

Flamengo e Tolima-COL se enfrentam nesta quarta-feira, 6, às 21h30 (de Brasília), pelo decisivo jogo das oitavas de final da Libertadores. A partida acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão pelo canal de TV fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+. O primeiro jogo terminou com vitória dos brasileiros por 1 a 0.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Embalado por três vitórias consecutivas, a última contra o Santos, no último sábado, 2, o Rubro-Negro esfriou a pressão após passar por um período turbulento.

Para a partida, o técnico Dorival Júnior poderá contar com os retornos do volante João Gomes, que cumpriu suspensão pelo cartão amarelo, além do zagueiro Rodrigo Caio, do meia Matheus Cunha e do volante Willian Arão, liberados após período de isolamento por Covid-19.

Dos que testaram positivo na última semana, a única dúvida é o goleiro Diego Alves, que também trata de um desgaste muscular. A tendência, contudo, é que Dorival mantenha a mesma defesa que atuou no fim de semana formada por Gustavo Henrique e Pablo.

O provável time terá: Santos, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Pedro e Gabigol.

O Tolima teve um intervalo de tempo maior para se preparar já que o encerramento da primeira parte do Campeonato Colombiano aconteceu antes do final de semana.

Para conseguir uma vaga entre os oito melhores, o Rubro-Negro pode até empatar por qualquer placar. Caso seja derrotado por um gol de diferença, a decisão do confronto irá para os pênaltis. Não há mais critério do gol marcado fora de casa na competição.

Continua após a publicidade

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Libertadores

19h15

Palmeiras x Cerro Porteño-PAR – Conmebol TV

Colón-ARG x Talleres-ARG – Star+ e ESPN

21h30

Flamengo x Tolima-COL – ESPN e Star+

River Plate-ARG x Vélez Sarsfield-ARG – Conmebol TV

Sul-Americana

19h15

Ceará x The Strongest-BOL – Conmebol TV

21h30

Santos x Deportivo Táchira-VEN – Conmebol TV

Melgar-PER x Deportivo Cali-COL – Conmebol TV

Brasileiro Série B

21h30

Novorizontino-SP x Brusque-SC – SporTV e Premiere

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens