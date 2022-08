Flamengo x Corinthians: onde assistir à Libertadores nesta terça-feira

Corinthians e Flamengo decidem nesta terça-feira, 9, às 21h30 (de Brasília), a primeira das quatro vagas para a semifinal da Libertadores. A partida acontece no Maracanã com transmissão pelo SBT, em TV aberta, e pelo serviço de streaming Conmebol TV.

Após a vitória por 2 a 0 na última semana, em São Paulo, o Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença para seguir adiante, enquanto o Timão precisará de um triunfo por três ou mais gols. Em caso de vitória corintiana por dois gols de difereça, a decisão da vaga será nos pênaltis.

A missão do Corinthians pode não ser impossível, mas ganha tons de dramaticidade pelo retrospecto recente diante do rival no Maracanã. Nos últimos 15 jogos, 11 vitórias do Rubro-Negro, três empates e apenas uma vitória do Timão.

Por coincidência, o solitário triunfo alvinegro veio com um resultado que lhe serve para terça-feira: Em 12 de julho de 2015, com Tite à beira do campo, o Corinthians venceu por 3 a 0, com gols de Elias, Uendel e Jádson. Nos últimos 20 anos, além desta, houve apenas um triunfo: 1 a 0 no Brasileirão de 2002, com gol de Guilherme.

Para a partida, o Flamengo vem ainda mais motivado pela vitória por 2 a 0 diante do São Paulo no último sábado, 6, em partida pela 21ª rodada do Brasileirão.

O técnico Dorival Júnior chega com boa parte da equipe descansada, já que todos os titulares, a exceção do goleiro Santos, foram poupados no fim de semana.

Os volantes Thiago Maia e João Gomes, além dos meias Éverton Ribeiro e Arrascaeta, e o atacante Gabriel Barbosa foram utilizados, mas jogaram por pouco mais de vinte minutos cada.

Já o Corinthians empatou por 1 a 1 diante do Avaí, no último sábado 6, fora casa, e tenta voltar a vencer após o segundo tropeço consecutivo.

Para o jogo, o técnico Vítor Pereira não poderá contar com o volante Maycon, que fraturou o pé durante o primeiro tempo do jogo de ida. As boas novidades devem ser as presenças do meia Renato Augusto, que voltou após 12 jogos de ausência, e de Willian, recuperado de uma tendinite muscular.

