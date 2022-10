Flamengo x Athletico-PR: onde assistir à final da Libertadores

Atualizado em 28 out 2022, 13h45 - Publicado em 28 out 2022, 13h41

Flamengo e Athletico Paranaense decidem neste sábado, 29, às 17h (de Brasília), no estádio Monumental de Guayaquil, o título da Libertadores. A finalíssima da competição terá transmissão do SBT, em TV aberta, do canal fechado ESPN e do serviço de streaming Star+. A partida também será acompanhada, minuto a minuto, no site de PLACAR.

O rubro-negro carioca chega para o confronto invicto na competição. Em 12 partidas, o time venceu 11 jogos e empatou um, um aproveitamento de 94,4% dos pontos disputados – eliminando o Tolima, nas oitavas de final, o Corinthians, nas quartas, e o Vélez Sarsfield, na semi.

Para a partida, o técnico Dorival Júnior terá todos os jogadores disponíveis. No treino da última quinta, 27, a principal novidade foi o retorno do volante Vidal, recuperado de um trauma no tornozelo.

Outro que também estava no departamento médico, o volante Thiago Maia já está liberado para trabalhos sem restrições e deve ser titular.

A equipe chegou ao Equador em voo fretado do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, apoiado por torcedores desde a saída do ônibus do CT Ninho do Urubu.

Na última semana, o time conquistou a Copa do Brasil, nos pênaltis, diante do Corinthians e vem de duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro mesmo jogando com times alternativos: 2 a 1 diante do América Mineiro e 3 a 2 no Santos

Com isso, o provável Flamengo deve ir a campo com: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Everton Ribeiro, Thiago Maia e João Gomes; Arrascaeta, Pedro e Gabigol.

O Furacão, por sua vez, tem campanha menos brilhante até aqui. Em 12 partidas, o time venceu seis jogos, empatou quatro e perdeu dois, um aproveitamento de 61,1% dos pontos disputados – eliminando o Libertad, nas oitavas de final, o Estudiantes, nas quartas, e o Palmeiras, na semi.

Nos mata-matas, está invicto com três empates e três vitórias. O técnico Luiz Felipe Scolari, contudo, conta com três desfalques certos para a decisão: Julimar, Reinaldo e Marcelo Cirino.

Além dos jogadores que já estão fora, as dúvidas na escalação do treinador são por questões táticas e técnicas. Scolari afirmou que espera reforçar o meio-campo para parar as estrelas do Flamengo, o que acarretaria na saída de um jogador ofensivo.

A tendência é de que o time seja escalado com: Bento; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Fernandinho, Erick e Alex Santana; Cuello, Pablo e Vitinho.

Vale lembrar que quem ficar com a taça fatura 16 milhões de dólares (86 milhões de reais) e terá direito a disputar a próxima edição do Mundial de Clubes, ainda sem data definida, além da Recopa Sul-Americana diante do Independiente del Valle.

