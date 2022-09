Flamengo x Athletico-PR: ingressos para final já começaram a ser vendidos

A venda de ingressos para a finalíssima da Libertadores entre Flamengo e Athletico Paranaense será aberta nesta sexta-feira, 23, a partir das 17h (de Brasília) pela internet. Esta primeira fase de vendas é destinada apenas para o público do Equador, país-sede da decisão. As entradas destinadas a torcedores dos clubes finalistas custam 744 reais.

A final brasileira na competição mais importante do continente, está programada para o dia 29 de outubro no estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador.

Conforme divulgado pela Conmebol, os torcedores flamenguistas que decidirem acompanhar o jogo in loco ficarão localizados no setor “Geral Sul”, enquanto os athleticanos no “Geral Norte” do estádio Monumental.

O valor do bilhete dos setores destinados aos torcedores custa 142 dólares (744 reais na cotação atual). Cada clube ficará responsável por gerenciar as vendas das respectivas entradas.

Para o setor da tribuna leste, o preço é de 245 dólares (1.282 reais na cotação atual). Vale ressaltar que este lote é para o público local, ou seja, para pessoas nascidas no Equador. As vendas desta fase se encerram no dia 30 de setembro.

