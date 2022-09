Flamengo fica a um passo do grupo de campeões invictos da Libertadores

Não que fosse preciso, mas o Flamengo terá motivação especial para tentar vencer o Athletico Paranaense na final da Libertadores 2022. em 29 de outubro, no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. Além de alcançar o tricampeonato (venceu também em 1981 e 2019) e assim igualar o recorde entre brasileiros que pertence a São Paulo, Palmeiras, Santos e Grêmio, o Rubro-Negro pode entrar em um seleto grupo de campeões da América de forma invicta.

Em 62 edições, apenas seis equipes ergueram a taça sem nenhuma derrota sequer na campanha: Peñarol (1960), Santos (1963), Independiente (1964), Estudiantes (1969 e 1970), Boca Juniors (1978) e Corinthians (2012).

O Flamengo já bateu na trave no objetivo no ano passado, quando terminou a campanha com nove vitórias, três empates e apenas uma derrota, justamente na final contra o Palmeiras, em Montevidéu.

Desta vez, a campanha é ainda melhor. Na primeira fase, em um grupo com Talleres, Universidad Católica e Sporting Cristal, a equipe venceu cinco jogos e empatou um, diante da equipe argentina.

No mata-mata, o time foi além e despachou Tolima, Corinthians e Vélez Sarsfield com seis vitórias, 100% de aproveitamento.

O Flamengo, portanto, se deixar o estádio de Guayaquil com a taça já baterá o recorde de vitórias em uma mesma edição. Em 2012, no mesmo formato com 32 times, mas com final em ida e volta, o Corinthians somou 8 triunfos e seis empates. Os outros títulos invictos vieram com número reduzido de jogos. Confira, abaixo:

Os campeões invictos da história da Libertadores

Peñarol (1960): 3 vitórias e 4 empates (7 jogos)

Santos (1963): 3 vitórias e 1 empate (4 jogos)

Independiente (1964): 5 vitórias e 2 empates (7 jogos)

Estudiantes (1969): 3 vitórias e 1 empate (4 jogos)

Estudiantes (1970): 4 vitórias (4 jogos)

Boca Juniors (1978) : 4 vitórias e 2 empates (6 jogos)

Corinthians (2012): 8 vitórias e 6 empates (14 jogos)

