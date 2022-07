Estudiantes x Fortaleza: onde assistir à Libertadores nesta quinta-feira

Estudiantes-ARG e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira, 7, às 21h30 (de Brasília), pelo decisivo jogo das oitavas de final da Libertadores. A partida acontece no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, com transmissão pelo canal de TV fechado ESPN, pelo serviço de streaming Star+ e na internet pelo Facebook Watch. O primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1.

Para o duelo, o Tricolor do Pici ganhou boas novidades: os prováveis retornos do zagueiro Ceballos e do atacante Depietri, recuperados de Covid-19. As baixas serão Tinga, Landázuri e Robson, lesionados.

Lucas Sasha, Thiago Galhardo e Otero, contratados recentemente, mas que só poderão estrear pelo clube na reabertura da janela de transferências, a partir de 18 de julho.

Apesar de não ter desfalques, os argentinos não vivem bom momento na temporada. A equipe não vence há quatro partidas – com três derrotas e um empate no período.

No fim de semana, foi derrotada fora de casa para o Arsenal de Sarandí por 2 a 1, em confronto pela sexta rodada do Campeonato Argentino. O time ocupa a 18ª colocação, com sete pontos.

Para conseguir uma vaga entre os oito melhores, o Fortaleza precisa vencer por qualquer placar. Um novo empate leva a decisão do confronto para os pênaltis. Não há mais critério do gol marcado fora de casa na competição.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Sul-Americana

19h15

Lanús-ARG x Independiente del Valle-EQU – Conmebol TV

21h30

São Paulo x Universidad Católica-CHI – Conmebol TV

Atlético-GO x Olimpia-PAR – Conmebol TV

Libertadores

21h30

Estudiantes-ARG x Fortaleza – ESPN, Star+ e Facebook Watch

Brasileiro Série B

19h

CSA-AL x Ponte Preta – SporTV e Premiere

