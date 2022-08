Estudiantes-ARG e Athletico Paranaense decidem nesta quinta-feira, 11, às 21h30 (de Brasília), a última das quatro vagas para a semifinal da Libertadores. A partida acontece no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, com transmissão pelo canal de TV fechado ESPN, pelo serviço de streaming Star+ e na internet pelo Facebook Watch da Conmebol. O primeiro jogo terminou empatado sem gols.

O Furacão chega para a partida embalado pela vitória por 3 a 2 contra o Atlético Mineiro, no último domingo, 7. A equipe não perdeu nos últimos quatro jogos – empates contra Estudiantes e Flamengo, além de vitórias contra o Galo e o São Paulo.

Após poupar grande parte dos titulares, o técnico Luiz Felipe Scolari deve ter força máxima. A tendência é que utilize um esquema com três zagueiros, com a saída do atacante Canobbio.

Na escalação, outra dúvida recai sobre a opção por David Terans, Erick ou Alex Santana. Apenas um deles deve iniciar a partida.

A provável escalação terá: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernández; Khellven, Hugo Moura, Fernandinho, Alex Santana (David Terans ou Erick) e Abner; Cuello e Pablo.

Na primeira fase, os paranaenses terminaram na segunda colocação do grupo B, com dez pontos. A classificação para as quartas de final veio diante do Libertad-PAR, com uma vitória por 2 a 1 e um empate por 1 a 1.

O Estudiantes, por sua vez, terá o retorno do atacante Leandro Díaz, que se recuperado de lesão muscular. A única ausência para o técnico Ricardo Zelinski será o zagueiro Fabián Noguera, com passagem pelo Santos, que está no departamento médico.

Com isso, a provável escalação terá: Andújar; Godoy, Rogel, Morel, Lollo e Más; Castro, Zuqui, Corcho Rodríguez e Piatti; Leandro Díaz.

Quem passar, enfrentará o Palmeiras nas semifinais da competição. A equipe paulista eliminou o Atlético Mineiro nos pênaltis, após empates por 2 a 2 e 0 a 0.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quirta:

Libertadores

21h30

Estudiantes-ARG x Athletico Paranaense – ESPN, Star+ e Facebook Watch

Sul-Americana

19h15

Internacional x Melgar-PER – Conmebol TV

