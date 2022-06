Emelec x Atlético-MG: onde assistir à Libertadores nesta terça-feira

Emelec-EQU e Atlético-MG iniciam nesta terça-feira, 28, às 19h15 (de Brasília), os confrontos pelas oitavas de final da Libertadores. A partida acontece no estádio George Capwell, em Quito, no Equador, com transmissão pelo canal fechado ESPN e pelos serviços de streaming Star+ e Facebook Watch.

Embalado por três vitórias consecutivas – duas delas diante do Flamengo e a última uma virada contra o Fortaleza, no sábado -, o Galo tenta confirmar o favoritismo para o confronto.

Na primeira fase, a equipe dirigida por Turco Mohamed alcançou a primeira colocação do grupo D, com 11 pontos: três vitórias, dois empates e somente uma derrota, um aproveitamento de 61,1%.

Para o jogo, a novidade deve ser o retorno do atacante Hulk, poupado no fim de semana devido a um edema no pé direito. Em contrapartida, Keno, Zaracho, Neto, Jair e Mariano seguem como desfalques.

Já o time equatoriano foi o segundo colocado no grupo A, liderado pelo Palmeiras. A equipe venceu duas, empatou duas e perdeu duas, com um aproveitamento de 44,4%, um dos piores entre todos os classificados.

Na última partida, empatou por 1 a 1 fora de casa com o Técnico Universitário fora de casa, em confronto pela 15ª rodada do Campeonato Equatoriano.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Libertadores

19h15

Emelec-EQU x Atlético-MG – ESPN, Star+ e Facebook Watch

21h30

Corinthians x Boca Juniors-ARG – SBT, Conmebol TV e Facebook Watch

Athletico-PR x Libertad-PAR – ESPN e Star+

Sul-Americana

19h15

Nacional-URU x Unión Santa Fe-ARG

21h30

Colo-Colo-CHI x Internacional – Conmebol TV

Brasileiro Série B

19h

Grêmio x Londrina – Premiere

Brusque-SC x Bahia – SporTV e Premiere

21h30

Cruzeiro x Sport – Premiere

Vila Nova-GO x Ponte Preta – Premiere

Guarani x Ituano – SporTV e Premiere

