Embalado, Cano quer por fim à sina de frustrações na Libertadores

Autor de um gol na vitória do Fluminense por 3 a 0 sobre o América Mineiro, na estreia do Campeonato Brasileiro, Germán Cano vive a melhor fase da carreira aos 35 anos. Com 19 gols em 16 partidas disputadas em 2023, média de 1,18, o argentino pode dar um importante passo nesta terça-feira, 18, para findar uma sina de frustrações na Libertadores.

O tricolor carioca recebe o The Strongest nesta terça-feira, 18, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do grupo D. A partida terá transmissão exclusiva do canal Paramount.

Diante dos bolivianos, Cano entrará em campo pela 21ª vez pelo torneio. Até aqui, o atacante soma seis vitórias, sete empates e sete derrotas no torneio que já disputou defendendo o Flu, o Independiente Medellín, o Nacional-URU e o Lanús. Em seis participações, a única vez em que disputou a fase de mata-matas foi há quinze anos.

Foi em 2008, no argentino Lanús, a única vez que chegou às oitavas. Nas demais vezes, os clubes onde esteve sempre caíram precocemente: na pré-Libertadores, ou na fase de grupos.

No ano passado, já no Flu, sucumbiu diante do Olimpia na terceira eliminatória. Cano balançou as redes em três oportunidades, duas vezes contra os paraguaios, no jogo de ida, e uma vez contra o Millonarios, na segunda eliminatória. Mesmo assim, não foi suficiente.

Em 2019, pelo Independiente Medellín, da Colômbia, o mesmo roteiro: eliminação na fase preliminar para o modesto Palestino, do Chile. O atacante marcou um gol no torneio. Ele é o maior artilheiro da história do clube, com 129 gols marcados.

A outra aparição havia acontecido sete anos antes. Em 2012, quando ainda defendia o Nacional, do Uruguai, Cano disputou seis jogos no grupo que também estava o Corinthians, que acabou campeão naquela edição. O atacante do Flu marcou dois gols no torneio, na única vitória do Nacional na competição daquele ano.

Em 2009, a última frustração quando o Lanús terminou a primeira fase com a pior campanha do grupo, atrás de Everton-CHI, Chivas-MEX e Caracas-VEN. O atacante atuou em três jogos, mas não marcou gol ou deu assistência.

No Fluminense, porém, a história pode ser diferente. Com os dois gols sobre o Sporting Cristal, Cano chegou já se tornou o quarto maior artilheiro da história do clube carioca na competição, com cinco gols. Está atrás de Fred (15 gols), Thiago Neves (7 gols) e Washington (6 gols).

Artilheiro do Brasil na última temporada e principal goleador na conquista do Carioca este ano, os tropeços devem tão logo ficar no passado.