Eliminado: Corinthians perde no Equador e repete vexame após 46 anos

O Corinthians está eliminado da Copa Libertadores com uma rodada de antecedência. O time foi amplamente dominado nesta quarta-feira, 7, e derrotado por 3 a 0 pelo Independiente del Valle, no Equador, com dois gols de Hoyos e um do ex-corintiano Sornoza.

Com a derrota, o Corinthians seguiu com apenas 4 pontos em 5 jogos e agora terá de ao menos empatar com o Liverpool, do Uruguai, na última rodada, em Itaquera, para terminar em terceiro no Grupo E e se classificar para a Copa Sul-Americana. Além disso, repetiu um vexame que não ocorria havia 46 anos.

Campeão em 2012 e semifinalista em 2000, o clube fez mais uma campanha pífia e igualou o feito de 1977, até então a única vez em que se despediu da competição na fase de grupos.

Na campanha do primeiro turno, foram duas derrotas: para Argentinos Jrs. e Independiente del Valle, na Neo Química Arena, e apenas uma vitória, diante do Liverpool, em Montevidéu, um panorama que dificultou à classificação ao mata-mata. No returno, empate sem gols com o Argentinos e a derrota desta noite.

Caiu, portanto, uma marca que durava 46 anos. Em 1977, na estreia do clube no torneio sul-americano, enfrentou Internacional, El Nacional e Deportivo Cuenca. A campanha foi de três derrotas, duas vitórias e um empate.

Nas edições subsequentes, caiu massivamente nas oitavas de final e ainda acumula duas quedas precoces na pré-Libertadores de 2011 e de 2020.

Confira o retrospecto do Corinthians na fase de grupos da Libertadores:

1977: Fase de grupos

1991: Oitavas de Final

1996: Quartas de Final

1999: Quartas de Final

2000: Semifinal

2003: Oitavas de Final

2006: Oitavas de Final

2010: Oitavas de Final

2011: Pré-Libertadores

2012: Campeão

2013: Oitavas de Final

2015: Oitavas de Final

2016: Oitavas de Final

2018: Oitavas de Final

2020: Pré-Libertadores

2022: Quartas de Final

2023: Primeira fase