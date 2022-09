De rebaixado a potência: os feitos do Athletico-PR na última década

Há dez anos, o Athletico Paranaense (então grafado como “Atlético”) precisou dar um passo atrás em seu planejamento ao iniciar a disputa da Série B do Brasileirão de 2012. O clube logo se reergueu e, uma década depois, está onde sempre sonhou: na elite do continente, classificado pela segunda vez à final da Libertadores e em busca da taça que falta para coroar seu ambicioso projeto iniciado na década de 90.

A classificação diante do atual bicampeão Palmeiras na semifinal da Libertadores é mais um belo capítulo desta história. Só nos últimos quatro anos, o Furacão conquistou as Sul-Americanas de 2018 e 2021, a Copa do Brasil de 2019, o tricampeonato estadual (2018, 2019 e 2020) e foi vice-campeão da Copa do Brasil do ano passado.

Além disso, revelou uma série de talentos, como Khellven e Vitinho, duas peças importantíssimas na atual campanha do time dirigido por Luiz Felipe Scolari e liderado em campo pelo ídolo Fernandinho. O clube também tem investido na compra de jovens talentos, especialmente estrangeiros como os uruguaios Agustín Cannobio e David Terans. De quebra, tem hoje a maior revelação do país, Vitor Roque, cria do Cruzeiro, que aos 17 anos já chama a atenção de gigantes europeus.

A ascensão do clube fundado em Curitiba em 1924 não foi por acaso e tem o empresário Mario Celso Petraglia como seu grande protagonista. Desde sua entrada no comando do futebol, em 1995, o Athletico iniciou uma gestão de vanguarda, com reforma da Arena da Baixada, construção do moderníssimo CT do Caju e a aposta na formação de talentos. Em 2001, com talentos como Kleberson e Adriano Gabiru, o time conquistou seu único título do Brasileirão e não parou mais de crescer.

Em janeiro deste ano, Petraglia causou polêmica ao dizer que o Furacão já está entre as potências do Brasil, à frente inclusive dos clubes gaúchos e do Santos. “Não tem nenhum projeto maior, façam uma análise do Rio Grande [do Sul] ao Nordeste, para não falar no Norte do Brasil. Vejam se há algum projeto com a visibilidade maior que a do Athletico-PR. Pegue os dois gaúchos, endividados. Problema deles, não temos nada com isso e não me compete analisar, mas fazemos o benchmarking de todos os clubes, todos os anos, todos os balanços. O Paraná, não vou falar de nossos coirmãos. Pulei Santa Catarina porque não tem representatividade de clubes grandes”, disse.

“Vai para São Paulo, falar em Santos? O Athletico passou o Santos de trator. Não passou naquilo, e vocês tem consciência, que leva anos, décadas, que é a formação de torcida. Mas no resto? O que o Santos significa perto do Athletico-PR? O Santos não tem teto, baixou o seu teto porque está quebrado. Entendeu? O Corinthians baixou porque está com problemas, o São Paulo. Tanto que o Daniel [Alves] saiu de lá”, complementou.

Logo após a classificação no Allianz Parque, o auxiliar Paulo Turra, que dirigiu o time em razão da suspensão de Felipão, exaltou as figuras do técnico e de Petraglia. “São dois caras pesados, com toda uma história, com títulos, então juntou a fome com a vontade de comer e quem sai beneficiado são os torcedores, a comissão técnica e os jogadores. É bom ver o clube que dá essa estrutura que o Athletico dá, e a chegada à final da Libertadores, contra uma grande equipe, só vem a enaltecer o momento que vem passando”, disse Turra.

Horas antes da façanha diante do Palmeiras, Petraglia se reuniu com outros cartolas da Liga Forte Futebol do Brasil (LFF), em São Paulo para discutir a possível formação do campeonato, e defendeu a reformulação dos campeonatos estaduais além da adoção do calendário europeu. Os resultados vêm acompanhando o discurso do dirigente rubro-negro. Alguém ousa negar que o Athletico está hoje entre as potências do país?

