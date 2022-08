Corinthians x Flamengo: onde assistir, escalações e tudo sobre o confronto

Corinthians e Flamengo iniciam nesta terça-feira, 2, às 21h30 (de Brasília), o primeiro confronto pelas quartas de final da Libertadores. A partida acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, com transmissão pelo SBT, em TV aberta, e pelo serviço de streaming Conmebol TV.

O Timão volta a disputar as quartas de final da Libertadores após dez anos de ausência. Para chegar até aqui, avançou com dificuldades na fase de grupos e, principalmente, na fase anterior ao despachar o Boca Juniors, nos pênaltis, em La Bombonera.

Para a partida, o técnico português Vítor Pereira só teve um treinamento, realizado nesta segunda-feira, 1º. Na vitória por 1 a 0 diante do Botafogo, no fim de semana, ele optou por poupar nomes como os volantes Maycon, Cantillo, Du Queiroz, além dos atacantes Adson e Yuri Alberto e do meia Willian.

A escalação ainda é um mistério. A projeção é a de que o treinador mantenha a dupla defensiva formada por Bruno Méndez e Balbuena, já que não contará com Raul Gustavo, com lesão muscular. Outra possibilidade no setor é a escalação de Gil.

Desfalque certo é o do meia Renato Augusto, que segue tratando de um problema na panturrilha. A última partida dele foi em 19 de junho, diante do Goiás, pela 13ª rodada do Brasileiro.

Com isso, o provável time terá: Cássio, Fagner, Balbuena, Bruno Méndez (Gil) e Fábio Santos (Lucas Piton); Cantillo (Fausto Vera), Du Queiroz e Maycon; Willian, Adson (Gustavo Mosquito ou Róger Guedes) e Yuri Alberto.

Já o Rubro-Negro conquistou a vaga nas quartas sem sustos, após uma primeira fase com 88,9% de aproveitamento. O time superou o Tolima, da Colômbia, por um placar agregado de 8 a 1.

Invicto no torneio até o momento, o time do técnico Dorival Júnior também poupou a maior parte de seus atletas na vitória de 4 a 1 contra o Atlético-GO, no último sábado, 30, no Maracanã.

A tendência é que o treinador mantenha a mesma equipe titular que venceu justamente os colombianos e o Atlético-MG, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Com isso, o volante chileno Vidal, principal reforço para este segundo semestre, voltará para o banco de reservas. O meio de campo deve ser formado por Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro.

Vale dizer que o time não é derrotado há seis jogos – cinco vitórias e um empate no período – e só foi derrotada uma vez nos últimos 11, justamente para o Corinthians, no último dia 10.

O provável Flamengo terá: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel.

Este será o quarto mata-mata entre as equipes neste século. Em 2010, o Flamengo eliminou o Corinthians nas oitavas da Libertadores. Oito anos depois, em 2018, foi a vez do Timão superar o rival, pela semifinal da Copa do Brasil. No ano seguinte, nova vitória do Rubro-Negro, desta vez nas oitavas da Copa do Brasil.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Libertadores

21h30

Corinthians x Flamengo – SBT e Conmebol TV

Sul-Americana

19h15

Nacional-URU x Atlético-GO – Conmebol TV

21h30

Deportivo Táchira-VEN x Independiente Del Valle-EQU – Conmebol TV

Brasileiro Série B

21h30

Sport x Criciúma – SporTV e Premiere

